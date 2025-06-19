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「這不是向亞洲的轉向」普亭：發展對陸關係 是自然的合作方向

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平今年5月應邀出席俄羅斯紅場閱兵，坐在俄羅斯總統普亭旁邊。（歐新社）
大陸國家主席習近平今年5月應邀出席俄羅斯紅場閱兵，坐在俄羅斯總統普亭旁邊。（歐新社）

俄羅斯總統普亭和大陸國務院副總理丁薛祥將於20日在聖彼得堡會見。普亭近期談到發展對大陸的關係時表示，這不是向亞洲的轉向，而是合作的自然方向。他也提到，俄羅斯和大陸應聚焦於高技術領域。

聖彼得堡國際經濟論壇於6月18至21日舉行。大陸外交部日前宣布，應俄羅斯邀請，丁薛祥將於6月19日至21日赴俄羅斯出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。

另據路透報導，普亭18日表示，俄羅斯將於今年稍晚與中國舉行聯合軍演。

俄羅斯衛星通訊社稱，普亭在會見多國國際通訊社負責人時表示，俄中投資項目正達2,000億美元，所有這些項目都將落實。普亭表示，「我們（俄中）雙方已規劃的投資項目總額高達2,000億美元，且所有項目均切實可行，都將落實。我對此深信不疑。」 

俄通社也指出，普亭6月18日至20日正對俄羅斯西北聯邦區進行訪問，他在此行參加聖彼得堡國際經濟論壇，並舉行一系列國際接觸。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普亭將於6月20日在聖彼得堡會見丁薛祥。

普亭稱，俄羅斯早在20世紀90年代末至21世紀初就注意到中國大陸的發展趨勢，當時俄羅斯就已開始構建對華關係，「我去年就說過這點，這與俄羅斯向亞洲的什麼轉向無關，這是合作的自然方向。」

他並提到，俄羅斯需要更聚焦於高科技領域，「這方面，當然我們的中國朋友在俄羅斯也會有許多值得關注和感興趣的東西。」

烏沙科夫指出，普亭和丁薛祥將就俄中關係發展各項議題展開討論。他表示，俄中關係總體發展得是非常非常好。雙方對此表示滿意，並將雙方關係定位為全面戰略協作夥伴關係。

聖彼得堡國際經濟論壇於1997年開始舉辦，是俄羅斯最重要的國際大型經濟論壇之一。據新華社，本屆論壇為期4天，主題為「共同價值觀—多極世界增長的基石」，有來自140個國家、約2萬名代表已確認參加論壇，論壇20日將舉行全體會議，普亭等多國政要將出席並發表講話。

普亭在18日的論壇開幕儀式上表示，俄羅斯始終堅持自主發展及尊重各國和各民族文化與文明特徵的原則。俄羅斯與合作夥伴，尤其是金磚國家，始終致力於構建平等互利的國際合作體系。

關係 普亭 俄羅斯

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