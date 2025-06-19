馬英九訪三坊七巷 哽咽致敬革命烈士

前總統馬英九第四度訪問大陸，昨第五日到與民國史、民族抵禦外侮歷史相關的福州市三坊七巷，參訪林覺民故居、林則徐紀念館，向革命烈士林覺民及民族英雄林則徐致敬，期間兩度哽咽落淚。

三坊七巷是知名歷史文化區域，現已被大陸官方列為聯合國世界物質文化遺產申請預備名單，區域內有多位清代、民國初年的名人故居或相關遺跡，包含嚴復、薩鎮冰、林則徐、林覺民、沈葆楨等人。

昨日馬英九一行在大陸國台辦主任宋濤、福州市長吳賢德下，先後參觀林覺民故居、台灣會館、林則徐紀念館，幾處館方在馬英九抵達前已先對遊客「清場」，準備接待。一位林則徐紀念館工作人員透露，館方接待訪賓「像是這麼隆重的比較少」。

馬英九此次在林覺民故居參訪時，仍略有哽咽，也再度提及「與妻訣別書」。而在台灣會館，馬英九特別朗讀了一九二五年孫中山先生逝世後，北京大學台灣同學會獻上的輓聯「三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導；四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」。至於在林則徐紀念館，馬英九、宋濤等人皆配帶鮮花，一齊向林則徐塑像行三鞠躬禮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，到三坊七巷，看到了不管是嚴復或是後來到台灣的許多名人，都覺得非常親近，特別像沈葆楨先生的玄孫，恰好是馬英九先生的高中同學沈呂巡（曾任外交部政次），所以到這邊看看這些當年為了建設台灣及為了整個台灣民眾服務的先賢先烈，「我們後代來看到是非常感動的」。

據悉，馬英九昨日下午還前往船政博物館參訪，惟未開放採訪。截至發稿，馬英九昨晚在福建的活動仍保密，但不日將轉往甘肅省，擬參加廿一日登場的祭伏羲大典。

此外，陸委會昨日再次發出澄清，強調馬赴陸已無需申請，此行亦未提供任何行程與擬拜會人員給陸委會。