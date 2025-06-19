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陸央行推8項金融改革 設數位人民幣營運中心

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
陸家嘴論壇18日在上海登場，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在開幕式上，宣布八項金融改革開放政策。路透
陸家嘴論壇18日在上海登場，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在開幕式上，宣布八項金融改革開放政策。路透

迎戰貿易戰和下半年經濟成長恐放緩，繼五月宣布一攬子貨幣政策後，昨於上海開幕的陸家嘴論壇，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝宣布，將在上海試行結貨幣政策工具創新等八項金融政策，包括「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、設立數位人民幣國際運營中心。

由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦的陸家嘴論壇十八、十九日在上海召開。

為推進上海國際金融中心建設，潘功勝宣布八項在上海實施的金融政策，分別是設立銀行間市場交易報告庫、設立數位人民幣國際運營中心、設立個人徵信機構、在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點、發展自貿離岸債、優化升級自由貿易帳戶功能、在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、與證監會研究推進人民幣外匯期貨交易等。

據新華社，中共中央金融委員會已印發「關於支持加速建設上海國際金融中心的意見」，提出六大措施，將加速建設上海科創金融改革試驗區，完善黃金市場基礎設施，研究支持上海黃金交易所國際板設立出口監管倉庫等。

潘功勝還暗批美國，指「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作，並呼籲相關組織踐行多邊主義。談及國際貨幣體系時，他稱，當出現地緣政治衝突時，國際主導貨幣（指美元）容易被工具化、武器化。

在去年論壇「科創板八條」基礎上，大陸證監會主席吳清也針對科創板宣布深化改革的「一加六」政策，包含重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，在創業板正式啟用第三套標準等。

大陸國家外匯管理局局長朱鶴新說，有信心保持人民幣匯率穩定。金監總局局長李雲澤指，開放合作是大陸金融改革發展的強大動力。

同日，上海與香港簽署「滬港國際金融中心協同發展行動方案」，提出六方面共卅八項措施，包含深化滬港金融市場互聯互通、支持符合條件的上海企業在香港上市融資，加快將上海和香港打造成人民幣資產全球配置中心。

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