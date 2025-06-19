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川普三度續命 TikTok禁令再延90天

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
川普第三度延長對TikTok「不賣即禁」的豁免期。路透
川普第三度延長對TikTok「不賣即禁」的豁免期。路透

面對前次限令期滿，美國白宮於當地時間十七日宣布，總統川普將第三度延長TikTok「不賣就禁」期限，給予TikTok及大陸母公司字節跳動再多九十日出售美國業務。這是川普第三次推遲期限。

TikTok已成為美中科技競爭的角力焦點，美國早前以國安為由，要求該公司出售給非大陸買家，否則將被禁。今年五月，川普表示將把TikTok最後禁令的期限延後至六月十九日。

據美媒Axios報導，白宮新聞秘書李維特當日在一份聲明中表示，川普預計將在近期簽署總統令，將出售期限延長九十天，以此爭取更多時間與中國政府就出售事宜展開談判。同時，也為了確保TikTok在美服務短期內得以持續、避免用戶反彈，營造相對穩定的運營環境。

李維特還說：「正如川普總統多次說過的那樣，他不希望TikTok消失。」

路透社早前也報導，川普於當地時間十七日，搭乘空軍一號從加拿大返回美國途中，就TikTok美國業務出售期限的再次延長表示，「可能會這麼做」。他並稱，「應該能夠獲得中國方面的批准。我認為最終大陸國家主席習近平會同意」。

在美國，認定TikTok在大陸資本下繼續提供服務屬於違法的法律於今年一月生效。為了繼續在美運營，TikTok的母公司、中國大陸的字節跳動需要出售美國業務。目前，川普已暫停執行該限制法令。

在出售談判中，目前被視為最有可能的方案是，由美國企業投資TikTok美國業務公司持股八成，而字節跳動持股不超過兩成。另據Engadget報導，美國官員可能仍在就一項允許TikTok繼續在美營運的潛在交易條款進行談判。

據悉，雖然許多潛在買家有意收購TikTok的美國業務，但任何協議都需要大陸官員簽署批准，且在今年四月，川普對大陸加徵關稅，亦曾導致相關談判擱置，兩國政府也未就此取得進展。

川普一直支持禁用TikTok或要求字節跳動撤資，但後來轉變立場說要捍衛TikTok，近日並稱相信TikTok助他在二○二四年大選中贏得年輕選民支持。

英國華瑞克商學院資訊系統學系助理教授辛赫（Shweta Singh）說，TikTok已成為美中科技競爭的象徵，並且成為新冷戰中，爭奪數位控制權的爆發點之一。

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