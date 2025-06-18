北京法官捲款潛逃日本 疑用社群澄清：被上級安排操作資金調度

財新網日前報導，北京市執行助理法官白彬攜帶人民幣數億元的法院執行款潛逃日本。自稱白彬的X用戶昨天發文稱，「捲款3億潛逃」等言論純屬捏造，而是一筆「由上級部門安排」且高度不透明的人民幣約7000萬元罰沒資金分配行為。

這名自稱白彬、以「良心行動X」為名的發文者還表示，他離開中國後因生活困難，確實接觸過幾名願意幫助他的人士，他們也提供了實質性幫助，且表達願意協助他申請庇護、曝光真相等。但他始終保持審慎態度，因為他不願被任何一方利用，且清楚如果「說話不慎」，將永遠失去回國的可能。

為取信外界，發文者今天出示略顯模糊的自拍照以及護照的照片。護照顯示的姓名及手寫簽名是「白彬」，1992年6月生，出生地及居住地分別為山西及北京。他並強調，自己是前北京市第三中級人民法院執行一庭「法官助理」，並非法官。

發文者表示，事件的核心並非「捲款外逃」，而是他被迫參與執行操作的「複雜案款調度問題」，是一筆「由上級部門安排、操作過程高度不透明的」罰沒資金分配行為。資金則源於一個被中共中紀委系統查處的貪污受賄案被告，其家屬主動繳納了人民幣約7000萬元（約新台幣2.88億元）「退賠金」，以求案件緩解。

他表示，這筆錢本應由紀檢監察系統將這筆錢依法上繳國庫，但實際操作過程中，相關主管（包括法院中層及紀檢系統外部聯繫人）決定借用另一起集資詐騙案「掩蓋本源」。也就是，這筆資金表面上轉變成了返還給詐騙案眾多受害人的「執行款」，實際上卻是有組織、有計劃地進行二次調撥和轉移。

發文者表示，他曾多次對這一不合常規的處理方式提出疑問，但得到的回應是「別問太多」、「上面有人」、「你只負責流程，不需要承擔責任」，甚至有人明確告訴他「好好配合，組織不會虧待你」。在巨大壓力與暗示下，他被迫按照他們指定的程序進行了操作。

發文者宣稱，自己在關鍵階段做了截圖、保存文檔、會議指令，尤其在資金指令下達前後，保留了部分關鍵帳戶、受害人名單比對情況以及相關文件的編號訊息。

發文者表示，資金流轉操作結束後的2個月，他察覺到風聲突變。單位內部多次召開內部談話會，開始回溯責任鏈。此後他被約談，已有人暗示「寫份保證書」、「主動承擔」，且有傳言指紀檢部門正準備處理「關鍵中層以下操作人員」，讓他意識到自己將成為代罪羔羊。

發文者說，今年4月間，單位領導把他叫進辦公室，從抽屜裡抽出一封信，剎那間看到加粗、打印的「白彬即將叛逃」幾個大字。當天下班，他突然在自己的包包裡摸到一個信封，裡面是他的護照（中國公務員護照必須上交單位保管），才明白這是暗示，於是計劃出國躲避。4月19日，他用這本護照順利到達日本，但因出行倉促，他根本沒有攜帶任何大額現金等資產出境。

發文者質疑，財新網為何能拿到他精準的出入境記錄？是誰給他們的權限？進而在他離境幾天後刊發了具體的出入境時間、護照類別、停留路徑等訊息，這些數據應屬於國家級內部資料庫的敏感數據。

他強調，「我沒有三億，我不是貪官，我是被推出來的一個執行人員，現在，我試圖在有限的自由時間裡，把事實講出來，把還沒有銷毀的證據送出去」。

發文者表示，自己目前已基本脫離危險，期間曾多次遭遇跟蹤與生命威脅；他今天又發文表示，等自己確認到達安全的地方後，不排除開直播，「東西會慢慢公布」。