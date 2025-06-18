快訊

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家：恐釀規模7強震

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

中亞峰會結束 新華社：習近平返回北京

中央社／ 北京18日電
大陸國家主席習近平。圖／法新社
大陸國家主席習近平。圖／法新社

據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平結束在哈薩克舉辦的第2屆「中國—中亞峰會」返回北京。另外，根據商定，中國將於2027年主辦第3屆峰會。

新華社今天下午報導，習近平在離開哈薩克首都阿斯塔納時，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）率領高級官員到機場送行。

報導指出，習近平乘坐的專機起飛後，哈薩克空軍戰機升空護航。

本屆「中國—中亞峰會」舉辦背景，為美國總統川普徵對等關稅，美中進入談判，以及正值G7舉行的時刻。

習近平在第2屆「中國—中亞峰會」上發表主旨演講，強調世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義與霸權主義註定傷人害己。

習近平並與中亞5國元首共同簽署第2屆「中國—中亞峰會」阿斯塔納宣言，以及共同簽署永久睦鄰友好合作條約。峰會宣布簽署共建「一帶一路」、人員往來便利化、綠色礦產、貿易暢通、互聯互通、工業、海關等領域12份合作文件。

習近平還與中亞5國元首共同出席「中國─中亞」減貧合作中心、教育交流合作中心、荒漠化防治合作中心和貿易暢通合作平台揭牌儀式。另外，各方商定由中國於2027年主辦第3屆「中國─中亞峰會」。

習近平 新華社 北京

延伸閱讀

中無償援中亞15億 外交創舉簽「永久睦鄰友好合作條約」

中支持「中東無核武區」 習近平表態：以伊衝突應盡快降溫

馬英九稱兩岸渴望「和與合」 綠委邱志偉指觸犯兩岸條例應查處

美國進口汽車關稅恐在提高！川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

相關新聞

大陸雙航母現身西太平洋海域 日本罕見公布詳細航路

日本國防部統合幕僚監部，17日公布大陸2艘航空母艦遼寧號和山東號，從6月8日到16日的航行軌跡，確認2艘航艦首次同時現身...

向蒙古新總理致賀電 李強：陸願同蒙古加強發展戰略對接、擴大交流合作

大陸國務院總理李強18日向蒙古新任總理贊登沙特爾致賀電時表示，大陸願同蒙古一道，夯實雙方政治互信，加強發展戰略對接，擴大...

點名媒體駁不實報導 陸委會澄清：馬前總統赴陸已無須申請

前總統馬英九赴陸訪問，陸委會抨擊馬呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，自失立場。不過，對於有媒體報導稱...

談全球金融治理...陸人行行長潘功勝批「個別國家」奉行單邊主義

2025陸家嘴論壇18日在上海登場，本屆論壇共同輪值主席、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在開幕式上以「全球金融治理」...

逃離德黑蘭／40公里開4小時 上百中國人滯留口岸

以色列與伊朗大規模衝突進入第五天，事態仍持續升級。在大使館、華人聯合會和當地僑領組織安排下，德黑蘭的中國人已經開始有序撤...

中無償援中亞15億 外交創舉簽「永久睦鄰友好合作條約」

中國國家主席習近平17日出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，以法律形式將世代友好的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。