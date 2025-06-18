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大陸雙航母現身西太平洋海域 日本罕見公布詳細航路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本國防部罕見公布大陸航艦遼寧號與山東號，本月稍早在日本周邊海域活動的詳細航路。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本國防部罕見公布大陸航艦遼寧號與山東號，本月稍早在日本周邊海域活動的詳細航路。圖／日本防衛省統合幕僚監部

日本國防部統合幕僚監部，17日公布大陸2艘航空母艦遼寧號和山東號，從6月8日到16日的航行軌跡，確認2艘航艦首次同時現身第一、二島鏈之間的西太平洋海域，並詳細說明在日本周邊海域的航行情況。由於日本鮮少公開外國軍艦的具體動態，此次舉措頗為罕見。

防衛省指出，遼寧號自6月8日起，在太平洋海域共執行了約290次的戰鬥機與直升機起降；山東號則自6月9日起，累計約230次。這2艘航艦的主要活動區域，集中在東京的沖之鳥島（又稱「沖之鳥礁」）與硫磺島周邊海域，目前仍持續進行相關行動。

遼寧號自5月25日被認出出現在尖閣諸島（釣魚台、釣魚島）周邊海域以來，已連續3周以上頻繁在日本周邊海域展開活動。若加上5月25至29日之間的起降記錄，目前遼寧號的艦載機起降次數已累計達約550次。

新加坡聯合早報報導，日本本月初首次發現2艘大陸航空母艦遼寧號和山東號同時在太平洋活動。北京隨後證實，2個航艦編隊赴西太平洋等海域開展訓練，「不針對特定國家和目標」。

這是日本國防部罕見公布其他國家軍艦的詳細航路，日本國防部表示是因為「這2艘航艦活動時間相當長」，所以公布詳細航路。

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