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向蒙古新總理致賀電 李強：陸願同蒙古加強發展戰略對接、擴大交流合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強18日向蒙古新任總理贊登沙特爾致賀電。路透
大陸國務院總理李強18日向蒙古新任總理贊登沙特爾致賀電。路透

大陸國務院總理李強18日向蒙古新任總理贊登沙特爾致賀電時表示，大陸願同蒙古一道，夯實雙方政治互信，加強發展戰略對接，擴大各領域交流合作，推動中蒙全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

新華社報導，李強指出，近年來，中蒙關係平穩健康發展，給兩國人民帶來切實福祉，也為地區和平穩定作出重要貢獻。

他提到，中方願同蒙方一道，以構建中蒙命運共同體為引領，夯實雙方政治互信，加強發展戰略對接，擴大各領域交流合作，推動中蒙全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

中新社報導，蒙古國國家大呼拉爾（議會）7日舉行全體大會，批准新任總理贊丹沙塔爾當日提交的「關於政府結構和組成的法律草案」。蒙古國新一屆聯合政府隨後宣告成立並在國家宮宣誓就職。

現年55歲的贊丹沙塔爾，出生於蒙古國巴彥洪戈爾省。他曾於2004年、2008年、2016年、2020年當選國家大呼拉爾（議會）委員；2009年至2012年任蒙古國外交部長；2012年至2013年任蒙古人民黨總書記；2017年至2019年任政府辦公廳主任，2019年至2024年任國家大呼拉爾（議會）主席，2024年7月至今任總統辦公廳主任。

北京日報報導，前蒙古國總理奧雲額爾登，於6月3日未能通過國家大呼拉爾（議會）的信任投票，辭去總理職務。下台導火線是他兒子的女友在社交媒體上高調炫耀收到的生日禮物，包括豪車、名包、鑽戒等奢侈品。

中國現代國際關係研究院東北亞研究所副研究員顏澤洋指出，該炫耀行為迅速在社交媒體上傳播並引發民眾怒火，公眾質疑這些財富的來源是否合法，並將矛頭指向身居高位的總理及家族。為了獲得議會支持，奧雲額爾登向國家大呼拉爾（議會）提交發起信任投票的動議，但最終未能過關。

蒙古 總理 李強

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