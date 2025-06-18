稱「南海問題不是中菲關係的全部」 陸駐菲大使盼妥善管控分歧

中菲因南海問題，紛爭不斷。中國駐菲大使黃溪連近期接受菲律賓媒體採訪時表示，南海問題不是中菲關係的全部，是兩國關係很小的一部分，雙方應透過對話協商妥善管控分歧。

據中國駐菲律賓大使館官網17日晚間發布的消息，中菲建交50週年之際，中國駐菲律賓大使黃溪連近期接受菲律賓多家媒體採訪，作上述表示。

黃溪連表示，南海部分區域的緊張局勢不是中方造成的，美國等域外勢力在其中扮演「極不光彩的角色」，面對單方面侵權挑釁，中方不得不進行有理有利有節的堅決應對，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

黃溪連強調，「南海問題不是中菲關係的全部，而是兩國關係很小的一部分」。他並稱，如何處理南海問題，不是「親菲」還是「親中」的站隊問題，而是要合作還是對抗，要對話還是衝突的選擇問題。對菲律賓而言，更是如何把南海問題擺在雙邊關係適當位置、是否關注民生優先發展經濟、怎麽把握獨立自主外交政策的戰略問題。

黃溪連呼籲，希望菲方從國家和人民的根本利益出發，與中方相向而行，回到透過對話協商妥善管控分歧的正確軌道，共同維護中菲關係和地區和平穩定大局。

黃溪連重申，中國政府一貫堅持透過談判協商和平解決與菲律賓等國在南海的有關爭議，這是中菲達成並多次確認的共識，也是「南海各方行為宣言」的明確規定。