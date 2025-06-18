點名媒體駁不實報導 陸委會澄清：馬前總統赴陸已無須申請

前總統馬英九赴陸訪問，陸委會抨擊馬呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，自失立場。不過，對於有媒體報導稱，馬赴陸前曾向陸委會「申報行程」，陸委會今日再度發布新聞稿澄清說，依法馬前總統赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，因此事前既未向陸委會申報，也未提供任何資料。

陸委會18日發布新聞稿，對於有媒體再次錯誤報導，前總統馬英九赴陸前「曾向陸委會申報行程，以及此行預計見到的人，…有消息透漏給特定媒體」等情況，陸委會「再次鄭重澄清」。

陸委會說，依法馬前總統赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，馬前總統本次赴陸，事前既未向陸委會申報，亦未提供任何行程與擬拜會人員之資料給陸委會。

對相關錯誤報導，陸委會進一步點名指出，「本會已於本月16日正式向所有媒體澄清，不料中國時報今日仍以不實資訊報導，明顯有違媒體職責，本會對此提出嚴重譴責。」

日前，國民黨立委王鴻薇曾表示，馬英九赴陸是為維繫兩岸交流及和平，認為陸委會不該同意後又扣紅帽子。當時，陸委會就曾在16日澄清指出，馬前總統赴中國大陸之管制期限已於110年5月19日屆滿，目前赴中國大陸已無須向主管機關提出申請，所以，「並無王委員所稱馬前總統赴陸係經陸委會同意申請一事」。