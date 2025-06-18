談全球金融治理...陸人行行長潘功勝批「個別國家」奉行單邊主義

2025陸家嘴論壇18日在上海登場，本屆論壇共同輪值主席、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在開幕式上以「全球金融治理」為題發表演講時，疑似暗批美國，指「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作，並呼籲相關組織應提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性，踐行真正的多邊主義，並引導各國堅定支持經濟全球化和多邊貿易體系。

18日上午，潘功勝在陸家嘴論壇開幕式，以「關於全球金融治理的若干思考」為主題，分享數點看法。

他首先提到，當前國際上對改革貨幣體系的討論越來越多，多面向地緣政治層面，像是如何弱化對單一主權貨幣的過度依賴和負面影響，形成少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制。如今人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣、全球第三大支付貨幣。

他指出，另一類討論是由一種超主權貨幣作為國際主導貨幣，以國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）為代表，但仍面臨國際共識和驅動力不足的問題。

在跨境支付體系方面，潘功勝指出，其效率低、成本高、普及性差、法律和監管框架的國際合作有待加強，且受地緣政治博弈加劇，傳統跨境支付基礎設施容易被政治化、武器化，作為單邊制裁工具使用。

他接著說，在此背景下，當前越來越多的國家使用本國貨幣結算，單一主權貨幣主導跨國支付的局面正逐漸改變，且新興跨國支付系統、區域性多邊支付系統等陸續出現，結算管道更為多元。經過十餘年的建設與發展，大陸已初步建成多通路、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網絡。

有關全球金融穩定體系，潘功勝指出，目前人行與30多個國家和地區央行或貨幣當局，簽訂雙邊本幣互換協議，成為全球金融安全網的重要組成部分。

針對國際金融組織治理，潘功勝指出，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等國際、區域性金融組織的份額和投票權長期缺乏實質性的調整，且「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作。他建議，相關組織應與時俱進推進治理改革，動態反映成員國在全球經濟之中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性，踐行真正的多邊主義。他還建議相關組織強化經濟監督職能，積極引導各國堅定支持經濟全球化和多邊貿易體系。

由美國傳統基金會提出，早前被視為川普政府治國方略的「2025計畫」（Project 2025）主張美國應退出IMF和世銀，並停止對這2個機構的資金貢獻。不過，美國財長貝森特（Scott Bessent）4月曾表態，「美國優先」不代表美國孤立獨行，美國不會退出IMF和世銀。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月18、19日舉行，論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」。