習近平：無償援助中亞62億

中國大陸國家主席習近平昨（17）日出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會並發表談話指出，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台，今年向中亞國家提供人民幣15億元（約新台幣62億元）無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3,000個培訓名額。

習近平強調，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。

在中美貿易戰背景和七大工業國集團（G7）會議舉行之際，習近平昨日出席中國—中亞峰會，強化北京與中亞五國關係，被認為是透過深耕周邊外交，應對川普政府的不確定性。

中國—中亞峰會於2023年5月在大陸西安首次召開，此次是首度在中亞國家舉辦。新華社報導，習近平昨下午出席峰會並發表講話。

習近平16日抵達哈薩克，並在當日下午與哈薩克總統托卡耶夫舉行會談。托卡耶夫說，哈中有著加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題上始終相互支持，不受國際局勢變化影響。兩國要高質量共建「一帶一路」。願同中方在聯合國、上海合作組織、金磚、中國－中亞機制、亞信等多邊機制中繼續密切合作。

據報導，會談後，大陸與哈薩克簽署十餘份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。

出席峰會期間，習近平昨日還分別會見了吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克總統。他在會晤中皆提及「多邊合作」相關概念，包含要共同反對單邊主義，捍衛國際經貿秩序，在國際和區域事務中的協調配合，共同維護國際經貿秩序和全球南方共同利益等。

經貿方面，習近平會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫時表示，要高品質推進中吉烏鐵路建設；拓展新興領域合作，在清潔能源、綠色礦產、人工智慧等方面培育新的增長點。習近平會見塔吉克總統拉赫蒙時說，要擴大雙邊貿易和投資規模，加快推進交通基礎設施項目建設，持續提升互聯互通水平。