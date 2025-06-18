馬英九會宋濤：兩岸合則兩利、分則兩害

前總統馬英九昨晚在福建寧德會見大陸國台辦主任宋濤，馬英九表示，兩岸關係越緊張的時刻，理性務實的交流越是珍貴。宋濤則提到，兩岸同胞都是中國人，應常來常往走親走近，歡迎更多台灣同胞，特別是青年人，多到大陸走一走。

會見於三都澳迎賓館舉行，馬英九提到自己每次訪問大陸，都會帶台灣大學生同行，希望搭建兩岸人民交流的橋梁。他樂見越來越多台灣年輕人選擇大陸留學、實習、創業，同樣希望大陸青年能有更多機會了解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合展現的活力。他也就昨稍早參訪的下黨鄉，指出中共總書記習近平讓近億大陸人民脫貧「是古今中外罕見的成就」。

根據馬辦提供的發言稿，馬英九還說，海峽兩岸在一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，無論外在環境與形勢如何變化，「我們絕對不會改變」，在「九二共識」及「反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸可大步攜手向前行。過去兩岸曾簽署廿三項協議，涵蓋各層面，可見兩岸合則兩利、分則兩害的政治現實。

宋濤說，兩岸同胞都是中國人，應常來常往走親走近。希望兩岸同胞能共擔歷史大任，堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨，持續推動兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉。

馬英九昨上午深入福建腹地、緊鄰閩浙兩省交界的壽寧縣下黨鄉參訪，對當地保存完整的特色建築聚落，馬以「饒有古意」形容；午後轉往電池巨頭「寧德時代」參觀。馬昨晚移至福建省會福州市，今將參訪三坊七巷等地。