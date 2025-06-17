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中國中亞峰會 習近平宣布逾60億元無償援助

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
當地時間6月17日下午，第二屆中國—中亞高峰會在阿斯塔納獨立宮舉行。哈薩克總統托卡耶夫主持會議，大陸國家主席習近平（左三）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫出席。新華社
當地時間6月17日下午，第二屆中國—中亞高峰會在阿斯塔納獨立宮舉行。哈薩克總統托卡耶夫主持會議，大陸國家主席習近平（左三）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫出席。新華社

第二屆中國－中亞峰會於當地時間17日在哈薩克阿斯塔納舉行，大陸國家主席習近平宣布，商定2025至2026年為「中國中亞合作高質量發展年」，要聚焦貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來等實現早期收穫，中方願在今年向中亞國家提供人民幣15億元（約新台幣62億元）「無償援助」，用於實施各國關注的民生和發展項目。

在貿易戰和中東局勢緊張之際，鞏固與中亞五國烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼的關係成為大陸的重要外交方向之一。當地時間17日，習近平與五國元首共同出席第二屆中國—中亞峰會，共同簽署永久睦鄰友好合作條約、第二屆中國-中亞峰會阿斯塔納宣言，見證中國-中亞三個合作中心和貿易暢通合作平台揭牌等。

據新華社，習近平在峰會上做主旨發言表示，兩年來，中國和中亞國家共建「一帶一路」走深走實，貿易額增長35%，互設文化中心、開設中國高校分校和魯班工坊等取得進展，中哈、中烏實現互免簽證等。

對當前國際局勢，習近平說，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。唯有不移公平正義之心、不墜互利共贏之志，才能維護世界和平、實現共同發展。關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己。

他強調，「我一貫主張，歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建人類命運共同體」。

展望未來，習近平就推動共建「一帶一路」高質量發展，朝著命運共同體目標砥礪前行提出五點：一要堅守彼此信賴、相互支持的團結初心；二要優化務實高效、深度融合的合作布局；三要打造和平安寧、休戚與共的安全格局；四要拉緊同心同德、相知相親的人文紐帶；五要維護公正合理、平等有序的國際秩序。

習近平稱，我們商定2025至2026年為「中國中亞合作高質量發展年」。要聚焦貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來等，實施更多具體項目，力爭盡快實現早期收穫。以及，中方願和中亞國家共享發展經驗和最新技術成果等。

習近平宣布，為促進相關合作，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台。中方願在今年向中亞國家提供人民幣15億元無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3000個培訓名額。

習近平喊話，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願和各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治，積極推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。他也提到，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」，我們要弘揚正確歷史觀，捍衛二戰勝利成果。

習近平 綠色 抗日戰爭

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