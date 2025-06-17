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港府批台灣手遊「逆統戰」再升級 李家超：分裂國家下載違法

中央社／ 台北17日電

台灣手遊「逆統戰：烽火」日前遭港警國安處以「宣揚台獨、港獨」為由禁制後，香港特首李家超今天加入批判行列。他宣稱，這款遊戲以手遊作為掩護鼓吹港獨、台獨，「意圖分裂國家」，香港任何人下載、發布、分享這款遊戲均屬違法。

綜合香港01等港媒報導，李家超是在出席香港特區行政會議前，向媒體作上述表示。

李家超還說，根據中國憲法，所有中國公民，包括香港「均有責任維護國安」，特區政府對於所有觸犯國安的行為，都會嚴厲執法。

他還警告，在網路上分享或推薦這款遊戲（逆統戰：烽火）均屬違法；下載者可能被視為具「煽動意圖」；資助開發商（指付費）者可能觸犯「分裂國家及煽動罪」。

在李家超之前，香港保安局長鄧炳強14日在電台節目中宣稱，「軟對抗」的可怕之處，在於「以遊戲為載體傳播台獨、港獨信息，悄然荼毒年輕人思想」，這種手法「非常惡毒」。

鄧炳強當時還說，涉事遊戲（逆統戰：烽火）可能已觸犯中國「煽動顛覆國家政權罪」，也可能違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」。香港民眾切勿下載這款遊戲，並指若有下載或「付款資助行為」，可能構成違法。

香港警察國安處10日宣布，「逆統戰：烽火」旨在「宣揚台獨、港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國，因此依「港區國安法」對這款手遊採取禁制行動。香港民眾切勿下載或資助這款App，否則即觸犯「港區國安法」。若已下載應立即刪除，「切勿以身試法」。

港警國安處還說，任何人或組織明知而發布「逆統戰：烽火」或相關內容，包括向他人分享或推薦，均有機會觸犯「港區國安法」。

「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的一款手遊。在港警國安處發布上述禁制令後，「逆統戰Reversed Front」臉書粉絲專頁當晚即以「謝丞相賜箭」回應。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁制令後，「逆統戰」搜尋量瞬間爆增。

香港特首 統戰 國安法

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