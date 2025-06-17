影／馬英九訪寧德時代 高管拿出孫中山一封信寓意這件事

在大陸訪問進入第四天的前總統馬英九，下午前往知名電池企業寧德時代參訪，公司的高管則現場拿出一封孫中山先生寫給美國福特汽車董座的複製信件，寓意當時福特不願協助中國造車，現在大陸反而被福特請求進行電池合作的百年轉換。

寧德時代董事長曾毓群、首席製造官和工程製造及研發體系聯席總裁倪軍陪同馬英九參訪，此外大陸國台辦主任宋濤也全程在場。

在展廳講解結束之際，倪軍向馬英九出示了一份影印件，即孫中山先生1924年以中華民國大總統身份向美國福特公司創辦人亨利．福特（Henry Ford）的一封信，當時孫中山寫道，您可在中國以更盛大的規模成就同樣的事業。在某種意義上，可以說您在美國的事業更具有個人色彩，而在中國，您將有機會以一個新工業體系的形式表達和實現您的思想和理想。邀請福特訪問華南的孫中山並向福特說，您可以借此對中國的發展做第一手的研究，而這無疑是20世紀大問題之一。

惟當時福特最後並未訪華，不過隨後在東北軍少帥張學良支持下，中華民國於1931年製造出第一台國產汽車「民生牌75型載貨汽車」。而到了2023年2月，福特汽車宣布將與寧德時代展開合作，在美國密西根州投資35億美元建設磷酸鐵鋰電池工廠，計畫於2026年開始生產。根據協議，該項目由福特獨資建設，寧德時代提供電池技術授權及相關運營支持。

而寧德時代方面介紹，目前寧德時代動力電池使用量全球第一，市占率為37.9%，全球累計有1,925萬輛汽車使用，遍及66個國家與地區。

針對電動汽車，寧德時代開發出高階的「麒麟電池」等各類型產品，供各品牌房車使用，至於公共運輸工具，還有天行系統，也有電動船相關產品，此外寧德時代也開發自己的儲能系統，相關布局幾乎涉及電池應用各大領域。

寧德時代總部在寧德，當前在全球已設立福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春、貴州貴陽、山東濟甯、河南洛陽、德國圖林根州埃爾福特、匈牙利德布勒森十三大電池生產製造基地，並在寧德、溧陽、上海、廈門、香港以及德國慕尼克設立六大研發中心，研發人員超過2萬人，其中21C創新實驗室已成為全球能源存儲轉化前沿技術的研發高地。2024年寧德時代全年總營收人民幣3,620億元，歸母公司淨利潤507億元，同比增長15%。