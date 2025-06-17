馬英九會宋濤：兩岸關係越緊張 理性務實交流越珍貴

前總統馬英九17日在福建寧德三都澳迎賓館與大陸國台辦主任宋濤會見，馬英九表示，今天參訪了福建新農村建設與寧德時代，都讓人印象深刻，他並指出兩岸關係越緊張的時刻，理性務實的交流越是珍貴。宋濤則提到，兩岸同胞都是中國人，應該常來常往走親走近，歡迎更多的台灣同胞，特別是青年人，多到大陸來走一走看一看，親身體驗中國式現代化建設的成就。

在晚間6點登場的會見中，陸方出席者除宋濤外還有福建省政協副主席黃文輝、國台辦聯絡局局長楊毅、新聞局局長陳斌華、福建省台辦主任林文生、聯絡局副局長凌子章、海峽交流中心副主任羅麗民等人；台方出席者除馬英九外，還有馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈、政大名譽教授邱坤玄、大九學堂學員等人。

宋濤致詞時說，歡迎大家到福建、到大陸來參觀。今天上午我們一起去下黨鄉，下午去參訪寧德時代，「我想各位對大陸新農村的建設和科技產業的發展，應該說有更加深刻的體會」。

他指出福建是習近平工作多年的地方，並以下黨為例，說這體現了習近平「為民的情懷」和「使命擔當」。通過下黨鄉的變化，「這就是體現了中國共產黨踐行以人民為中心的發展思想，扎實推進讓全體人民共同富裕的執政理念」。他還表示，中國共產黨十八大以來，習近平、中共中央高度重視科技的發展，堅持自立自強，引領科技創新發展，寧德時代就是大陸的一批的這種高新企業的產業代表。

宋濤強調，兩岸同胞都是中國人，應該常來常往走親走近，「我們歡迎更多的台灣同胞，特別是青年人，多到大陸來走一走看一看，親身體驗中國式現代化建設的這種成就，更深刻的感悟兩岸命運與共」。他表示希望兩岸同胞能夠共同擔任歷史大任，堅持一個中國的原則和九二共識、反對台獨，來持續的推動兩岸的交流合作，來共創中華民族的綿長福祉，來共謀中華民族偉大復興的偉業。

馬英九則在致詞時先感謝宋濤的邀請，讓台灣的大學生有機會來認識大陸，「也請您向習總書記表達我誠摯的謝意」。他指出，自己每次訪問大陸都能感受到大陸民眾的熱情，這次行程從福建到甘肅，橫跨中國大陸將近2,300公里，福建對我們台灣來說毫不陌生，他說看到福建在吸引台灣青年的政策上做了不少的努力，他也提到宋濤也曾經在福建工作過，為台商和台胞做了很多的事情，「我個人要借此機會表達由衷的感謝」。

他表示，今天參訪了福建新農村建設與寧德時代，都讓人印象深刻。寧德時代占全球電動汽車電池市場的1/3，顯見大陸在新能源技術的先進地位。而新農村建設是大陸「扶貧計畫」的開創試點，他說中共總書記習近平讓近億大陸人民能夠脫貧，「是古今中外罕見的成就，也是對中華民族歷史性的貢獻，令人深深感到敬佩和感動」。

馬英九還提到自己每次訪問中國大陸，都會帶著台灣的大學生同行，目的不只是增進他們的視野，也希望搭建兩岸人民交流的橋梁，「兩岸關係是越緊張的時刻，越是有理性務實的交流，越是珍貴」。他並說，自己樂見越來越多台灣年輕人選擇了大陸留學、實習、創業，同樣地，「也希望大陸青年能有更多機會了解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合所展現的活力」。

根據馬辦提供的致詞稿全文，其後馬英九還說，海峽兩岸在1992年達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉，無論外在環境與形勢如何變化，我們絕對不會改變，在「九二共識」以及「反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸可以大步攜手向前行。過去兩岸曾經簽署23項協議，廣泛涵蓋各個層面，可見兩岸合則兩利，分則兩害的政治現實。兩岸民間更有很大的空間，可以共同創造美好未來。