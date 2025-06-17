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伊以衝突不樂觀？陸外交部稱迅速組織撤離伊以中國公民

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
以色列與伊朗已交戰五天，16日傳出伊朗求和訊息。圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）
以色列與伊朗已交戰五天，16日傳出伊朗求和訊息。圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）

伊以衝突局勢持續升溫，外界關注大陸撤僑狀況，大陸外交部發言人郭嘉昆17日指出，已有部分中國公民安全撤離至周邊國家，外交部及有關使領館正會同相關部門全力做好在伊朗以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。外界認為，中方撤僑意味著伊以衝突前景並不樂觀。

郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。伊以衝突爆發以後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。

而中東局勢也成為17日大陸外交部回應熱點議題。

對於緩解伊以衝突，郭嘉昆稱，衝突爆發以來，中方同伊朗、以色列以及各方保持著溝通，推動停火止戰局勢降溫。有關國際組織也就當前的局勢發表了聲明。郭嘉昆強調，武力無法帶來持久和平，任何國際爭端都應通過對話協商解決，秉持共同安全理念，才能徹底解決各方合理關切。中方將繼續同有關各方加強溝通，勸和促談，避免地區局勢進一步動蕩。

此外，郭嘉昆表示，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益，拱火澆油，威脅施壓，無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾，擴大衝突。中方呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，應負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

彭博報導，美國總統川普16日呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭，幾小時前他敦促伊朗領導層簽署限制核協議，同時以色列也釋出持續打擊的訊號。

伊朗 以色列

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