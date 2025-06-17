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陸外交部駐港特派員喊話：兩岸民眾仍在為統一奮鬥

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部駐港公署特派員崔建春17日表示，兩岸民眾仍在等待並為統一而奮鬥。（中新社）
大陸外交部駐港公署特派員崔建春17日表示，兩岸民眾仍在等待並為統一而奮鬥。（中新社）

大陸外交部駐港特派員崔建春17日與多名外國駐港領團及商界代表，到香港歷史博物館參觀陝西秦漢文明展時表示，中國的統一始於秦朝，「統一」是中國人思維方式中的其中一個關鍵字，目前兩岸民眾仍在等待並為統一而奮鬥，大家亦努力在區域和全球範圍內建立起團結。

香港電台報導，崔健春在活動致詞表示，中華大一統源遠流長、深入人心；中華文明博大精深、生生不息；中華文明開放包容、兼收並蓄。要了解中國的政治體制，可從秦朝和漢朝開始。

香港政務司副司長卓永興發言稱，香港在中國文化遺產保護與傳承中扮演重要角色，因為植根於中華傳統文化，並與國際社會保持廣泛聯繫。香港作為東西文化交流中心，能夠向世界推廣中華文化與歷史，促進不同國家與地區之間的文化交流與學習。

公開資料顯示，崔建春自1989年起從事核電站工作，2010年升任中國核工業集團公司國際合作開發部主任，翌年起，他先後出任中國駐法國大使館公使、駐科威特特命全權大使，2015年升任外交部領事司副司長，隨後任駐奈及利亞聯邦共和國大使，於2024年4月被指派任駐港特派員。

大陸外交部駐港公署是大陸外交部根據《香港特別行政區基本法》第十三條，在香港設立的，負責處理香港與外國政府和國際組織之間的外交事務的外交機構。歷任特派員多為派駐各地大使。

香港 大使館 外交部

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