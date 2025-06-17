習近平赴中亞峰會 川普不確定性下大陸深耕周邊外交

中國國家主席習近平16日飛抵哈薩克，將出席17日舉行的第2屆「中國—中亞峰會」，此時正值G7舉行時刻。中國學者表示，在美國總統川普不確定性加劇的背景下，中國加大力度深耕周邊外交是很好的應對。

習近平預計將在第2屆的「中國—中亞峰會」發表主旨講話。這是美國總統川普4月宣布對等關稅以來，習近平繼4月中旬訪問越南、馬來西亞與柬埔寨後，再次出訪鄰國，對周邊國家展開元首外交。而中亞在中國倡議的「一帶一路」扮演重要角色，2013年習近平出訪哈薩克時，提出共同建設「絲綢之路經濟帶」。

中國加強在中亞地區的外交努力。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李慶四向中央社表示，中國現在重視與周邊國家合作，中亞同為中國近鄰，在上海合作組織成立後就已實施多輪的聯合軍事演習，打擊恐怖活動，中國與中亞的周邊睦鄰友好合作有目共睹，希望藉由第2屆高峰會進一步鞏固彼此從安全到經濟發展的意願。

然而，李慶四指出，「中國—中亞峰會」與G7時間撞期只是「偶然的巧合」，不是針對性的。他解釋，美國在G7「圍堵」包含中國在內的非西方國家，中國只是其一；而中國與周邊國家的會晤，還是回到自身的周邊外交需求，與它們建立「同呼吸、共命運」的睦鄰關係，因為雙方有共同的需求與利益。

李慶四表示，中國與中亞國家深化「一帶一路」合作也是理所當然，比如哈薩克是中亞大國，與中國在農業、科技合作方面有潛力。比起過去遙遠的非洲、鞭長莫及的拉美，周邊國家得以好好經營也更加現實。目前川普不確定性加劇影響全球的背景下，加強周邊外交是很好的應對。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則向中央社表示，中國在川普政府上台後，積極拉攏各方政府，盼能夠建立更好的合作關係，尋找出口的不同市場，以取代美國市場。

莊嘉穎指出，中國一直在尋找美國圍堵的突破口，經過上海合作組織的成熟管道，判斷這次峰會是加強突破圍堵的途徑。