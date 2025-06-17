馬英九今天到這個地方 參觀習近平「扶貧」成果

據福建《今日海峽》報導，前總統馬英九一行，17日上午來到福建寧德市壽寧縣的下黨鄉。報導稱，這裡曾經是閩東四個特困鄉之一。30多年間，曾經「車嶺車上天，九嶺爬九年」的下黨，天塹變通途，舊貌換新。

下黨鄉是大陸展現中共中央總書記習近平推動「脫貧攻堅」成果的重要樣板之一。2018年初，下黨全鄉脫貧。2019年8月，習近平給下黨鄉鄉民回信，祝賀他們脫貧，信中寫道，「當年『三進下黨』的場景，我至今還歷歷在目」。

2021年2月25日，「全國脫貧攻堅總結表彰大會」在北京舉行，習近平還頒給中共福建省壽寧縣下黨鄉委員「全國脫貧攻堅楷模」榮譽稱號。

「三進下黨」則是中共歌頌習近平福建政績經常被提及的事蹟。

央廣網曾報導，「1988年，習近平從福建省最發達的廈門調到當時全省經濟最落後的寧德地區任地委書記。在寧德工作近兩年時間裡，習近平跑完了124個鄉鎮中的123個。四個不通公路的特困鄉，他跑了三個，下黨鄉就是其中之一。」

報導稱，一進下黨，習近平協調籌措了（人民幣）72萬元，用於修建公路、通電照明、改善辦公條件，作為幫助下黨鄉擺脫貧困的第一筆啟動資金；

二進下黨，習近平為洪災中的百姓送來了慰問金和災後重建資金，經受洪災的下屏峰村開始重建家園；

三進下黨，已在福建省委副書記任上的習近平帶來（人民幣）100萬元項目款，自此，下黨鄉有了第一條省際公路。