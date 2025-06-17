快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

缺乏安全感 在中國日校生人數減逾1成

中央社／ 台北17日電

中國蘇州、深圳等地去年發生日本學童遭襲事件，一度引起旅居中國的日人恐慌情緒，影響所及，中國各地日本人學校今年登記在冊的學生較去年減少10.5%，在杭州的日本學童人數更急跌逾3成。

香港明報今天引述日本「朝日新聞」報導，據日本駐中國使領館資料，中國各地日本人學校今年登記在冊的學生總數3226人，較去年減少10.5%，其中在浙江杭州就讀的日本學童從去年的61人下降至今年的41人，急跌超過3成。

蘇州、深圳等地去年接連發生日本學童遭襲擊事件，一度引起旅居中國的日人恐慌情緒。據日本海外子女教育振興財團統計，COVID-19疫情前在中國的日本學童約4000人，2020年跌至2888人，2022年開始逐漸恢復，到2024年共有3608人在中國就讀日本人學校。

日本駐中大使金杉憲治12日訪問福州市會晤中共福建省委書記周祖翼時，也呼籲確保在中國的日人安全。

此外，金杉憲治稍早前在北京的中國人民大學演講時表示，當前日中關係最困難的部分是兩國人民之間的情感問題，日本對中國仍存一些負面看法，而中國社會對日本也同樣有一些負面印象，這種情況無法在一夜之間輕易改變。

日本外務省統計，去年10月在中國的日人跌破10萬人，較2012年最高峰時減少逾5萬人。

生日 深圳 日本

延伸閱讀

迎海島旅遊熱潮！台虎將開航桃園-石垣島、台中&高雄-濟州島航線

hololive櫻巫女合作日本《絕地求生M》推限定造型 開車飛下懸崖又Pon了

任天堂在美報捷 打破分析師看衰疑慮…鴻準、旺宏成大贏家

登上日本新宿街頭！F.F.O嗨曝大喜訊

相關新聞

馬英九今天到這個地方 參觀習近平「扶貧」成果

據福建《今日海峽》報導，前總統馬英九一行，17日上午來到福建寧德市壽寧縣的下黨鄉。報導稱，這裡曾經是閩東四個特困鄉之一。...

陸駐國際原子能總署代表：支持建立中東無核武區

據央視新聞報導，當地時間6月16日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議。中國常駐國際原子能總署代表李松...

國際稀土爭奪戰...廣西現「倒查十年」行動首虎

中共中紀委16日通報，廣西壯族自治區政協原黨組成員、副主席彭曉春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監...

福建艦下水三周年 央視稱三航艦同框指日可待

17日是中共第三艘航空母艦「福建艦」下水（指船離廠轉移到水中過程）三周年。央視17日一早報導稱，「三航母同框指日可待」。...

台海戰爭危機逼近？新聞媒體該如何做準備

緬甸2021年爆發政變後，衝突從剛開始的抗議獨裁演變為長期武裝反抗。緬甸的新聞自由不斷惡化，2025年無國界記者組織的年度排名中，緬甸在180個受評比的國家裡排第169名。造成如此狀況的原因有二種，第一就是緬甸軍政府透過各種方法（包含引進中國網路監控系統）打壓、箝制新聞自由；第二則是因為戰爭的波及，讓許多地區缺乏電力與網路，讓當地的資訊與戰況無法傳遞給國際社會。那緬甸的媒體人是如何突破這些限制？台灣可以從中學習到什麼？

以伊衝突續升級 陸促在以色列公民盡快通過陸路離境

以伊戰火升溫，中國駐以色列使館微信公眾號「以館為家」消息，中國駐以色列使館16日發布關於在以中國公民盡快通過陸路邊境口岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。