國際稀土爭奪戰...廣西現「倒查十年」行動首虎

中共中紀委16日通報，廣西壯族自治區政協原黨組成員、副主席彭曉春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。港媒星島日報稱，彭曉春成為非法採礦「倒查十年」行動的「首虎」。大陸官方將稀土作為戰略物資，稀土礦產資源豐富的廣西打虎，被認為涉及有色金屬腐敗。

原廣西壯族自治區政府主席藍天立上月12日落馬，中共廣西黨委書記陳剛提出「對非法採礦和涉重金屬汙染問題倒查十年專項行動」，深挖背後的腐敗問題。在中紀委通報彭曉春案後，自治區黨委常委會立即召開擴大會議表態擁護，強調「深刻吸取藍天立、彭曉春等涉嫌嚴重違紀違法的教訓」。

星島日報署名紀曉華觀察文章指出，廣西稀土礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，採礦、選礦、冶煉歷史悠久，河池、百色等地多年來由於無序開採，嚴重汙染生態環境，甚至影響國家的稀土戰略，引發中央震怒。「壯王」藍天立落馬，普遍相信涉及有色金屬腐敗。

彭曉春現年63歲，廣西本土幹部，曾任柳州市委副書記，2008年任自治區黨委副秘書長、辦公廳主任、政策研究室主任，是時任廣西黨委書記郭聲琨的「大管家」兼首席智囊，2010年任賀州市委書記，2013年任百色市委書記，2018年任自治區政協副主席，晉升為副部級。

其中，郭聲琨在有色金屬行業工作20年，曾任中國鋁業公司總經理，2004年調任廣西黨委副書記、政府常務副主席，2007年晉升為廣西「一哥」，在廣西深耕八年半，後來進京升任公安部長、中央政治局委員兼中央政法委書記等職。

紀曉華稱，彭曉春曾經主政的百色，也是此次「倒查十年」的重災區。參照內蒙古的「倒查二十年」，「首虎」出現之後，自然也會有其他老虎湧現，至於廳處級幹部那就上百計了。

廣西壯族自治區政府官網5月21號消息指出，廣西壯族自治區黨委書記陳剛5月20日提到，對非法採礦和涉重金屬污染問題開展「倒查十年」專項行動。嚴肅查處排查整治工作中幹部不擔當不作為問題，深挖嚴查涉重金屬環境汙染事件及背後的作風問題、腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題。