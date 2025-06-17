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以伊衝突續升級 陸促在以色列公民盡快通過陸路離境

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
以伊衝突持續，陸駐以色列使館呼籲中國公民盡快通過陸路離境或回國。（路透）
以伊衝突持續，陸駐以色列使館呼籲中國公民盡快通過陸路離境或回國。（路透）

以伊戰火升溫，中國駐以色列使館微信公眾號「以館為家」消息，中國駐以色列使館16日發布關於在以中國公民盡快通過陸路邊境口岸轉道回國或離境的提醒公告。

使館公告指出，當前以伊衝突持續升級，民用設施多有受損，平民傷亡不斷增加，安全形勢更加嚴峻。連日來，不少在以中國公民電話聯繫使館或郵件詢問機場何時開放、海航航班何時復航。經瞭解，目前以色列領空仍處於關閉狀態，以政府也將全國緊急狀態延長至6月30日。

公告表示，以政府相關部門特別提醒，以色列與約旦、埃及邊境口岸保持開放。中國駐以色列使館提醒在以中國公民在確保自身安全的前提下盡快通過陸路邊境口岸離境，建議優先選擇約旦方向。

我駐以色列代表處15日已協助14名滯留以國且有意離境的台灣人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由駐約旦代表處提供後續返國協助，目前約旦首都安曼機場已恢復開放。我外交部也呼籲台灣民眾，近期避免前往以色列及伊朗等地。

以色列13日對伊朗發動打擊，伊朗隨即用導彈襲擊特拉維夫、海法等以色列城市。目前以色列已關閉國內領空，並宣布全國進入緊急狀態。

約旦 伊朗 以色列

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