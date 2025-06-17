與哈薩克總統會面 習近平：中哈要踐行真正的多邊主義

大陸國家主席習近平16日在阿斯塔納總統府與哈薩克總統托卡耶夫會談時表示，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。

習近平表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中哈關係，願同哈方一道，堅定不移鞏固中哈友好，以中哈關係的穩定性和正能量為地區乃至世界和平和發展作出更多貢獻。

習近平強調，中哈都處在各自發展振興的關鍵階段，兩國要齊心協力推進全方位合作，並提出四點：

一、以高水平戰略互信引領雙邊關係發展，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持；

二、高質量共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級，鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢；

三、全方位安全合作維護兩國和平安寧，擴大執法安全和防務交流，共同打擊「三股勢力」；

四、以多元化人文交流夯實中哈友好根基。

習近平提及，中方作為上海合作組織輪值主席國，願同各成員國一道，以今年天津峰會為契機，做實做強上海合作組織，展現新發展、新突破、新氣象。

據新華社通稿，托卡耶夫表示，哈中有著加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題上始終相互支持，不受國際局勢變化影響。願同中方在聯合國、上海合作組織、金磚、中國—中亞機制、亞信等多邊機制中繼續密切合作、相互支持，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據瞭解，中哈兩國元首共同見證雙方交換10餘份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。

習近平16日抵達哈薩克出席中國—中亞峰會。值得注意的是，這次中亞峰會舉行時間與七國集團（G7）峰會重疊，有分析認為，此行對外釋放與西方較勁的信號，北京或借深化與中亞國家合作，回應美國主導的圍堵與制裁。