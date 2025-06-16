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王滬寧出席兩岸融合推進會：推動兩岸往來正常化

聯合報／ 特派記者廖士鋒／寧德報導
大陸政協主席王滬寧15日再度主持召開「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。圖／截自央視新聞
大陸政協主席王滬寧15日再度主持召開「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。圖／截自央視新聞

大陸全國政協主席王滬寧十五日出席「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，並指出，要尊重關愛造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年赴大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合。

據央視新聞聯播，兩岸融合發展示範區建設專題推進會十五日在福建廈門舉行，王滬寧在會上表示，要貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，高品質建設兩岸融合發展示範區。

他並稱，深化兩岸融合發展意義重大，責任重大，要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，形成更多融合發展成果；要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，加強政策和制度創新，吸引更多台胞台企來大陸發展，參與中國式現代化進程。

大陸官方指出，中共中央台辦、發改委、福建方面官員介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況，大陸教育部、財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家移民局負責官員與會。畫面顯示，除大陸國台辦主任宋濤、中共福建省委書記周祖翼外，還有文旅部副部長高政、中組部副部長張光軍、發改委副主任王昌林、科技部副部長陳家昌、公安部副部長陳思源、人社部副部長吳秀章等官員。

福建 王滬寧 中共

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