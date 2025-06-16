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馬英九訪廈航 提憲法規定總統連任「也想多做幾年」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／寧德報導
前總統馬英九（中戴墨鏡者）昨率台灣青年參訪廈門航空，談話間提及「我們憲法」規定，連選得連任一次，引起關注。新華社
前總統馬英九（中戴墨鏡者）昨率台灣青年參訪廈門航空，談話間提及「我們憲法」規定，連選得連任一次，引起關注。新華社

前總統馬英九在參加海峽論壇大會後，昨上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年盛況，廈門航空董事長趙東打趣表示馬應多做幾年，馬則回應說，「我們憲法」規定，連選得連任一次。

陪同馬英九參訪廈航的包括趙東和國台辦副主任潘賢掌等人。馬英九用閩南語向接待人員說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來，台獨祂不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑用國語重述表示，「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」。

導覽期間提及兩岸直航人次，展版上有二○○五年到去年兩岸航班執飛情況曲線圖，其中馬政府時期兩岸直航人數位於高峰，全年達一千多萬人次、近年則跌至低谷，只剩五百多萬人次。馬英九對當年盛況表示「小弟也有貢獻」，引來趙東回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬則回說，「我也想多幹幾年，但我們『憲法』規定，連選得連任一次」。

趙東又說，「沒辦法，您當年應該改了就好」，而馬疑似旋即轉頭向趙東否認這項提議。

廈航也將馬英九十四日中午搭乘該公司航班的照片製作成展板，放在展廳「打造台胞台企登陸第一家園」的單元，與時任大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任宋濤的相關視察照片並列。

廈航成立於一九八四年七月，號稱是大陸首家按現代企業制度運營的航空公司。而不到一年前，也就是廈航成立四十周年之際，中共總書記習近平曾給廈航全體員工回信，表示希望他們弘揚優良傳統，在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用。

馬英九於十五日下午參訪廈門鼓浪嶼，但隨團媒體未接獲安排採訪。香港商報指，馬在鼓浪嶼唱了「月亮代表我的心」、「橄欖樹」、「龍的傳人」等歌曲。

馬一行昨自廈門轉往福建北部的寧德市，預計今上午前往「下黨」參觀扶貧成果，下午將參訪一地，晚間至省會福州。

針對馬英九海峽論壇期間言論遭綠營批判，蕭旭岑昨回應，馬依據中華民國憲法與兩岸條例進行交流，為台灣人民發聲，民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感謝馬英九協助穩定兩岸關係。

馬英九基金會 蕭旭岑 廈門 媽祖

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