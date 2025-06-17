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習近平抵哈薩克 將出席中國-中亞峰會

聯合報／ 記者廖士鋒賴錦宏／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）16日抵達哈薩克出席與中亞領導人峰會。哈薩克總統托卡耶夫在機場迎接。圖／截圖自央視
大陸國家主席習近平（左）16日抵達哈薩克出席與中亞領導人峰會。哈薩克總統托卡耶夫在機場迎接。圖／截圖自央視

大陸國家主席習近平昨抵哈薩克首都阿斯塔納，將出席第二屆「中國—中亞峰會」。大陸外交部稱，習近平將分別與中亞國家領導人舉行會晤，對中國大陸和中亞五國關係發展做出「頂層設計」。

彭博分析，中方領導人通過訪問中亞，與七國集團（Ｇ７）峰會互別苗頭，並應對可能與美出現的嚴重裂痕。

央視報導，習近平昨抵阿斯塔納機場時，哈薩克總統托卡耶夫親自迎接。據新聞聯播，陪同習近平出訪的有中辦主任蔡奇、外長王毅、發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤等人。當地時間十六日下午，習近平與托卡耶夫在總統府舉行會談。這是習近平一年內二度訪哈薩克，惟他昨日並未如去年到訪時在機場發表書面講話。

「中國—中亞峰會」於二○二三年五月在西安首次召開，此次是首度在中亞國家舉辦。

大陸外交部發言人林劍表示，峰會期間，中國與中亞五國將凝聚合作共識，深化戰略對接，推動各領域合作升級。

今年前五月，中國大陸與中亞五國貿易額達人民幣二八六四點二億元，年增百分之十點四，創同期新高。哈薩克計畫第二座核電站，也傳出可能由中企承建。

彭博指出，大國在中亞爭奪資源和政治影響力的愈見競爭。中亞擁有豐富的鈾、石油和稀土，提供中國出口歐洲的陸路通道，重要性與日俱增。

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