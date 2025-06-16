日媒：G7峰會川普成變數 日本欲主導中國議題有難度

七大工業國集團（G7）峰會即將登場。日媒報導，日本雖將繼續力爭主導中國議題的討論，但由於美國總統川普的變數，導致G7美歐成員步調可能不一，加上中國趁虛而入拉攏歐洲，使日本想要主導中國議題的討論出現難度。

G7峰會將於當地時間16日在加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）鎮登場。日經中文網報導，出席峰會的日本首相石破茂，計劃在峰會中首先提出中國相關議題，預料他將主張反對中國海洋擴張活動及經濟脅迫行為。

報導指出，日本作為亞洲唯一的G7成員國，將繼續力爭主導有關中國的討論。但在川普（DonaldTrump）重返白宮，導致美歐步調不一致的背景下，7國達成共識的難度正在增加。

這則報導提到，日本一直將G7峰會，視為與美歐首腦達成印太地區形勢共識的重要機會。近年來，由於俄羅斯入侵烏克蘭，日本更容易呼籲歐洲反對中國改變現狀的行動，透過提醒烏克蘭「可能是明天的東亞」，日本在G7獲得了歐洲的支持。

根據報導，今年的G7峰會未必能像2024年峰會般形成共識。原因是川普上台後，歐洲與美國的步調出現了不一致，特別是雙方在俄羅斯與烏克蘭停火談判的問題上產生了裂痕，川普對俄羅斯採取溫和態度引發了歐洲主要國家的反感。

因此，包括對中國在內，G7成員國是否能就安全保障問題發出一致的訊號，目前仍不明朗。

除烏克蘭問題外，歐洲對美國的關稅政策感到困擾，進而傾向將中國視為「經濟夥伴」而非「安全威脅」。在美國摩擦不斷下，歐洲在經濟方面向中國靠攏的動力可能會增強。

同一時間，中國正對G7歐洲成員示好，中國國家主席習近平5月間就曾致電德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen），呼籲加強經濟關係。而中國政府還從6月起，針對歐企提出加速稀土出口許可證發放的方針。

報導指出，相較於拜登（Joe Biden）政府時期，美方的對中態度已發生變化。對川普政府而言，中國是「交易的對象」，關稅政策將中國設定為「最大目標」，雙方不斷採取反制措施並多次展開協商。相較之下，有分析認為，美國對台海問題的介入已有所減弱。

這則報導直指，在上述情況下，日本的處境顯得十分艱難。日本外務省一名官員表示，今年G7峰會的最大焦點是討論中國與烏克蘭的問題。但相關問題卻「籠罩著烏雲」。

報導提到，向來為G7峰會鋪路的G7外長會議，2024年會議的共同聲明就單獨提出了「中國」項目；但今年3月的G7外長會議共同聲明，就未再出現「中國」項目，且有關中國的表述也縮減到了2024年的約1/5。特別是2024年提到的中國海洋擴張活動及兩岸問題，今年已被刪除。

這項報導說，即將登場的G7峰會，為了避免凸顯與會國家的分歧，將不再起草首腦聲明。雖然峰會仍在為不同主題的文件發布作準備，但並未安排直接提及中國的文件。