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越南成為金磚「夥伴國」 大陸：願一同維護多邊主義

中央社／ 台北16日電

越南政府及目前金磚國家主席國巴西14日宣布，越南正式成為金磚國家第10個「夥伴國」。在金磚國家居主導地位的中國今天則由其外交部表示，中方歡迎越南成為金磚夥伴國，並願與所有金磚國家為「維護多邊主義，捍衛公平正義」作出更大貢獻。

綜合路透社及越南媒體報導，越南外交部發言人范秋姮14日表示，越南正式加入金磚國家合作機制，成為金磚國家「夥伴國」。

目前金磚國家共有10個會員國及10個「夥伴國」。10個會員國分別為創始會員國中國、俄羅斯、印度、巴西，2010年12月加入的南非，2024年1月1日加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及今年1月加入的印尼。

至於金磚國家10個「夥伴國」，分別為白俄羅斯、玻利維亞、哈薩克、古巴、馬來西亞、泰國、烏干達、烏茲別克、奈及利亞及越南。雖非正式會員國，但「夥伴國」身分被認為是與金磚國家關係深化的象徵。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在回答媒體提問時說，中方歡迎越南成為金磚夥伴國。越南參與金磚合作不僅「有利於自身發展」，也符合金磚國家和全球南方的共同利益，相信越方將為金磚機制作出積極貢獻。

郭嘉昆又說，「金磚大家庭」迎來新的夥伴國，標誌著「金磚機制的代表性進一步擴大，感召力和影響力更加彰顯」。中方願與其他金磚成員和夥伴國一同攜手構建更加全面、緊密、務實、包容的夥伴關係，推動「大金磚合作」高質量發展，為「維護多邊主義，捍衛公平正義」，促進共同發展作出更大貢獻。

越南 機制 外交部

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