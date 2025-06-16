陸外交部：堅持自衛防禦核戰略 不參與軍備競賽

針對國際智庫報告稱，中國目前擁有的核彈頭數量位居全球第三，且每年彈頭增速領先世界的提問，大陸外交部回應時稱，中國堅持自衛防禦核戰略，不參與軍備競賽。

大陸外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，中方對有關報告不作評論。「我想強調，中國一直堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參與軍備競賽。」

郭嘉昆指出，中國恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器的政策，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國是唯一採取這一政策的核武器國家。

他重申，中國將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益，維護世界和平與穩定。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一在世界最危險武器清單的年度報告中說，九個擁核國美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列因全球緊張局勢，都計劃增加核武器庫存。

SIPRI稱，前述九國中，中國武器庫存增速最快，北京自2023年以來每年增添100枚新彈頭。在十年交替之時，中國所擁有的洲際彈道導彈數量將至少追平俄羅斯或美國。