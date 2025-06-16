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薄瓜瓜發文追憶薄熙來 遙祝父親節快樂

中央社／ 台北16日電
薄瓜瓜在社交平台「X」發文，向獄中的薄熙來道聲：「父親節快樂！」（圖／取自薄瓜瓜X帳號）
薄瓜瓜在社交平台「X」發文，向獄中的薄熙來道聲：「父親節快樂！」（圖／取自薄瓜瓜X帳號）

今年6月15日是中國的父親節。前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜今天透過社交媒體X發表文章，祝福仍在獄中的薄熙來「父親節快樂」。他說，自己13年來得以爽快、淋漓盡致地自我發揮，今天終於有足夠自信「享受在爸爸背影下的溫暖」。

薄瓜瓜這篇文章除了分別以英文及中文發表，且都以「父親節快樂」開場外，還附上了一張薄熙來抱著他幼兒時的合影，表達出對父親的思念。

薄瓜瓜在文章中追憶，「自記事起，我們便習慣了相隔千里的父子相處。昔日如此，如今亦然，距離從未削弱我們的牽念」。並指幼年時「你和媽（谷開來）在大連，我留在北京」，且明白「大連才是你的首要職責」。薄熙來曾於1992至2000年擔任大連市代市長及市長。

他提到，「等你和媽回到北京（指薄熙來從遼寧省長調任中國商務部長），我已在英國寄宿學校」。並指當時「最自以為是了」，學了點皮毛經濟學，便寫篇自以為高明的論文，「教你化解手裡的中歐貿易戰」。

薄瓜瓜說，家遷到重慶時（指薄熙來調任重慶市委書記）自己已上大學，「你（薄熙來）終於把我當成人看待」。和父親在院子裡散步時，對話多半單向—「聽你背誦文天祥、范仲淹、譚嗣同的詩詞，講對家國職責的情懷；聽你告誡出門注意安全，嚴厲防止紈褲子弟的行為」。

薄瓜瓜最後說，「當年我急著掙脫你的背影，想像你當初在爺爺（中共元老薄一波）背影後闖出，自己拼一條自己的路一樣。13年來，我得以索償，爽快的、淋漓盡致的自我發揮。今天，終於有足夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖」。

薄熙來被普遍認為是中共黨內鬥爭的落敗者，2012年3月被解除重慶市委書記職務；同年4月被進一步解除中共政治局委員、中央委員職務，並被立案調查；同年9月被開除黨籍及公職（即「雙開」），並被移送司法機關處理。

2013年9月及10月，薄熙來先後被一二審依受賄、貪污、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產。根據媒體先前報導及網路訊息，薄熙來目前在專門關押中共高官的北京秦城監獄服刑。

薄瓜瓜 薄熙來 中共

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