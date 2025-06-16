大陸核彈頭年增百枚 北京：堅持自衛防禦核戰略
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，中國核彈頭以每年約100枚速度遞增。中國外交部今天表示，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要最低水準。
中國外交部16日下午召開例行記者會，由發言人郭嘉昆主持，他在會中作上述表示。
據澎湃新聞報導，日本廣播協會（NHK）記者於會上提問，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所16日發布年度報告指出，中國目前擁有600枚核彈頭，位居全球第3，且以每年約100枚速度遞增，增速快於世界任何其他國家，中方對此有何評論？
郭嘉昆回應，「中方對有關報告不做評論」。他強調，中國一直堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要最低水準，不參與軍備競賽。
郭嘉昆表示，中國恪守任何時候、任何情況不首先使用核武器政策，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。
郭嘉昆指出，「中國是唯一採取這一政策的核武器國家，中國將繼續堅定致力於維護自身正當、安全利益，維護世界和平與穩定」。
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