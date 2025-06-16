大陸國家主席習近平72歲生日 普亭致電祝賀
俄羅斯衛星通訊社15日晚間報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）15日致電祝賀中國國家主席習近平生日快樂且萬事如意。習近平生於1953年6月15日，昨天是他72歲生日。
綜合外媒報導，美國總統川普14日在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，指普亭14日向他致電祝賀生日快樂，兩人也談及以色列和伊朗的衝突。川普生於1946年6月14日，14日是他79歲生日。
今年3月華爾街日報引述知情人士指出，華府和北京曾就川普及習近平於6月展開「生日高峰會」一事進行討論。然而，美中貿易戰4月爆發，經過日內瓦及倫敦會談後仍存在很多不確定性，最近媒體並沒有兩人可能會面的相關報導。
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