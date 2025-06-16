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人權組織發布報告 詳解中國敏感人士「被旅遊」現況

中央社／ 台北16日電

人權組織「保護衛士」近期出版報告，說明多年來中國維權人士在敏感時期被官方要求旅行，阻止其抗議、請願的情況。報告顯示，自2018年至2025年3月間，約有84起強迫旅行案件，疫情期間「被旅遊」案件量減少。

總部設於西班牙的維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）出版中國旅遊雜誌-異議人士版本（China Travel Magazine:Dissident Edition，暫譯）。

報告定義，強迫旅行是一種任意拘留，在此情況下，人權維護者會在敏感事件期間，受到壓力被迫離家。敏感期間包括6月4日、兩會期間、中國十一假期、709大抓捕事件週年、劉曉波逝世週年紀念日等。這些人權維護者通常會在警察或政府的護送下被迫度假。

強迫旅行的目的似乎是讓人權維護者噤聲，阻止他們在政治敏感時期聚集、抗議、請願或與外國官員及媒體談話。報告分析，對中共而言，該作法的好處是看起來不如拘留或軟禁壓迫，不太可能引起國際上的批評。同時，這也發生在執法系統之外，意味著不需向司法系統證明這項措施的合理性。

報告提到，強迫旅行的形式包括，嚴格羈押在上鎖的旅館房間、在警方監視下旅行、觀光旅遊和外出聚餐等。受害者會被帶到遙遠的省分或郊區，進行為期數天或數週的旅遊，通常是針對個人，但有時也會允許家人陪同。

此外，報告提到，地方政府官員與警方會爭奪執行強迫旅行的機會，因為這被他們視為享受自由假期的方式。一名維權人士表示，他的強迫旅行包括住酒店、在餐廳奢侈用餐，還有無限量的酒和香菸。

報告提到，目前並沒有關於強迫旅行的公開官方數據，因此使用自由亞洲電台（RFA）和美國之音（VOA）的報導個案數量，代表強迫旅行頻率的趨勢。強迫旅行的實際案例可能比媒體報導的數量來得多，但報導的數量應能反映任何變化。

報告顯示，透過訪談和媒體研究，該組織發現自2018年至2025年3月間，約有84起強迫旅行案件，但鑒於很多案件未被公開，真實數量可能更多。

報告指出，在疫情期間，強迫旅行的案例似乎減少，地方政府會定期封鎖城市和地區，使維權人士難以也沒有必要被迫旅行。

媒體報導個案在2014年有25件，2017年達到54件，但在疫情期間，2020年僅有6個案例，2021、2022年則分別有9及7個案例。

另外，報告提到，儘管目前香港還沒有符合報告定義的強迫旅行相關報導，但周庭於2023年在國安人員「陪同」下到深圳進行一系列的「參觀」，遭受類似的強制措施。

報告指出，最早有關中國強迫旅行的報導出現在2007年，一名活動人士被迫旅行，以阻止她為教師爭取更好的退休待遇。到了2009年，強迫旅行的案例被廣泛報導後，活動人士為此創造一個名稱為「被旅遊」。

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