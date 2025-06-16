習近平赴哈薩克 出席中國—中亞峰會

大陸國家主席習近平6月16日赴哈薩克首都阿斯塔納，出席第二屆中國—中亞峰會，陪同人員包括中共中央辦公廳主任蔡奇、外交部部長王毅等人。

據央視新聞報導，習近平16日上午乘專機離開北京，應哈薩克總統託卡耶夫邀請，赴阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會。

法新社報導，哈薩克總統府稱，習近平將在17日的多邊峰會前舉行雙邊會晤。吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克和土庫曼的國家元首也將出席。

這是習近平今年繼東南亞、俄羅斯之後的第三次出訪。首屆中國—中亞峰會於2023年5月18日至19日在中國陝西省西安市舉行。中哈當年在會後發表聯合聲明時強調，維護政治安全意義重大，兩國將繼續深化政治互信，堅決反對外部勢力干涉兩國內政。

2023年大陸舉辦的首次峰會被視為中國外交史上的重要里程碑，也是中國提升其全球影響力的一部分。首屆峰會的主要目標是加強中國與中亞國家的經濟和政治夥伴關係，並鞏固中國在該地區的影響力。峰會的召開正值G7峰會前夕，舉辦中國—中亞峰會，中國意在展示其在國際舞台上的重要角色，並對抗美國主導的世界秩序。