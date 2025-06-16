快訊

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

聽新聞
0:00 / 0:00

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法只能連任一次

聯合報／ 特派記者廖士鋒／廈門即時報導
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

第四度訪問大陸的前總統馬英九，在參加完海峽論壇大會後，於16日上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年的盛況，廈門航空董事長打趣表示馬英九應多幹幾年，馬英九則回應說，《憲法》規定，連選得連任一次。

陪同馬英九參訪廈門航空的為大陸國台辦副主任潘賢掌；廈門航空董事長、黨委書記趙東等人。

馬英九用閩南語向接待小姐說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來，台獨祂不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑用國語重述「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」，趙東則接著說「媽祖要大愛」。

導覽期間提及兩岸直航人次，展版上有2005年到2024年兩岸航班執飛情況曲線圖，其中馬政府時期兩岸直航人數位於高峰，全年達1,000多萬人次、近年則跌至低谷，只剩500多萬人次。馬英九對當年的盛況表示「小弟也有貢獻」，引來趙東回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬說「我也想多幹幾年，但我們《憲法》規定，連選得連任一次」。趙東又說，「沒辦法，您當年應該改了就好」，而馬疑似旋即轉頭向趙東否認這項提議。

而廈門航空也以相當驚人的速度，將馬英九14日中午搭乘該公司航班的照片製作成展版，放在展廳「打造台胞台企登陸第一家園」的單元，這展版與時任中共政協主席汪洋、大陸國台辦主任宋濤的相關視察照片並列。

廈門航空有限公司成立於1984年7月，號稱是大陸首家按現代企業制度運營的航空公司。而不到一年前，也就是廈門航空成立40周年之際，中共總書記習近平給廈航全體員工回信，習近平說自己在廈門工作時，曾參與廈航的初創，40年來一直關注著公司的成長。「如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰」。習近平表示希望你們弘揚優良傳統，堅持改革創新，增強核心競爭力，築牢安全底線，在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用。

在此前馬英九於15日下午參訪廈門鼓浪嶼，不過隨團媒體並未接獲大陸官方安排前去採訪，僅有少部分媒體披露，香港商報指出，馬英九在鼓浪嶼唱了《月亮代表我的心》、《橄欖樹》、《龍的傳人》三首台灣歌曲。

馬英九一行預計16日下午乘車轉往福建省南部寧德地區，進行後續參訪。

馬英九基金會 廈門

延伸閱讀

馬英九稱兩岸渴望和與合 吳思瑤：不過是較大咖的館長

馬英九稱兩岸渴望「和與合」 綠委邱志偉指觸犯兩岸條例應查處

馬英九率團赴陸出席海峽論壇 綠委：幫助大罷免大成功

影／馬英九第四次訪陸 率大九學堂學生參加海峽論壇

相關新聞

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法只能連任一次

第四度訪問大陸的前總統馬英九，在參加完海峽論壇大會後，於16日上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年的盛況，廈門航空董事長打...

福建艦服役倒數 陸學者：將壓縮台軍預警時間

中國大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦福建艦，17日將是下水屆滿三周年，央視以「三航母時代即將到來」為標題播出軍事節目...

央視：殲35A首出海 赴巴黎航展 殲10、殲20也坐鎮展台

第55屆巴黎航展今起展開，中國官媒央視昨官宣此次中國參展的豪華陣容，最受關注的無疑是中國空軍第二型隱身戰機殲35A，這是...

運20總師唐長紅發豪語：我們還能造出更大飛機

被納入第55屆巴黎航展參展陣容的運20，經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日正式落戶西北工業大學長安...

蘇超好威風 千架無人機、13艦艇相挺 贊助費300萬起逃

中國國家足球隊因戰績不佳陷低潮，江蘇省的「蘇超」（2025年江蘇省城市足球聯賽）卻愈來愈火。「蘇超」昨進入第四輪賽事，江...

「軟對抗可怕」 鄧炳強：手遊「逆統戰」惡毒、下載觸法

針對香港警察國安處以「宣揚台獨、港獨」為由禁制台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」，香港保安局長鄧炳強14日宣稱，相關遊戲「悄然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。