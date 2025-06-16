福建艦服役倒數 陸學者：將壓縮台軍預警時間

中國大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦福建艦，17日將是下水屆滿三周年，央視以「三航母時代即將到來」為標題播出軍事節目，外界估計第三艘航母福建艦服役日期將近。廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長唐樺指出，福建艦服役進入倒計時，釋出的信號是對台海局勢的震懾作用。依託福建艦電磁彈射的高效出動能力，可短時間內投送更多隱身戰機殲-35和預警機，直接壓縮台軍預警時間。

據央視報導，作為全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航空母艦，從去年5月開始第一次海試到現在，福建艦各項工作都在穩步推進中，6月17日即將是福建艦下水三周年紀念日。

唐樺在央視《海峽兩岸》節目中指出，福建艦加緊海試，釋放出兩個關鍵信號。一是中國海軍即將邁入「三航母時代」。福建艦從2022年下水後已完成8次海試，動力系統、電力供應等六大關鍵技術都「測了個遍」。目前海試加速，表明系統穩定性已通過驗證，服役進入倒計時。

另一個信號是對台海局勢的震懾作用。唐樺指出，福建艦命名直指台灣問題，其海試進度加速釋放了大陸維護國家統一強烈信號。福建艦可以依託電磁彈射的高效出動能力，短時間內能投送更多隱身戰機殲-35和預警機，直接壓縮台軍預警時間，對台獨勢力形成「即時反介入」威懾。一旦台海生變，福建艦編隊開到巴士海峽就能切斷外部勢力干涉的通道。遠程火力可覆蓋台東軍事基地，形成東西夾擊的態勢。

唐樺表示，台灣防務部門評估福建艦的電磁彈射技術效率超越了美軍早期的「福特級」，體現了大陸軍工「彎道超車」的實力。要是福建艦上了以後，空警就能直接開到台島以東300公里，可提前發現台軍的F-16V和美軍偵察機，爲殲-35引導超視距打擊。

她說，福建艦的加速服役，是解放軍針對台海局勢的精準能力升級，不僅是技術突破，更是中國維護海洋主權、應對台海變局的戰略支柱。其電磁彈射技術與多任務能力標誌著解放軍航艦從「區域存在」向「遠海攻防」轉型，對兩岸統一進程和西太安全格局都具有深遠影響。