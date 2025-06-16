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港保安局長鄧炳強：有外部勢力持續抹黑香港
香港保安局局長鄧炳強表示，《港版國安法》《維護國家安全條例》等頒布實施後，香港整體上比較平穩，但仍要居安思危，因為國家安全風險仍然存在，「每天都有外部勢力不停用抹黑等方法，企圖影響香港特區」。
鄧炳強稱，香港也有很多外部勢力代理人，經常以軟對抗方式，例如編造虛假信息煽動香港民眾對政府的不滿。他並表示，本土恐怖主義、離港的人抹黑香港和勾結外部勢力，以及從事危害國家安全行為的情況一直存在。
鄧炳強在香港電台16日播出的《國安法事件簿III》節目訪問中，講述香港特區政府在《維護國家安全條例》通過後的工作，包括針對煽動意圖罪作出拘捕和檢控等。
他指出，法例也賦予當局權力，將多人列明為潛逃者，取消他們的護照及專業資格。針對因國家安全罪行而被定罪的人士，當局也引用行動限制令；針對不能確定會否繼續危害國家安全的在囚人士，懲教署署長還要求他們要服滿刑期。
有輿論認為《港版國安法》《維護國家安全條例》通過後，遊行示威集會減少。鄧炳強回應指出，《維護國安條例》通過後，去年的遊行集會申請，較2023年上升近15％，而這些申請均沒有被反對。
鄧炳強續稱，也有輿論認為目前沒有反對派生事，沒有人刻意煽動，政府施政因此變得暢順。
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