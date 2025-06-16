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港媒：夏寶龍將來訪 此行凸顯香港教育樞紐地位

中央社／ 香港16日電

據報導，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍將於18日到香港調研5天，此行除了出席國安法實施週年論壇外，還會與8所政府資助大學校長和校董會主席舉行閉門會議，以凸顯北京中央把香港發展作為國際專上教育樞紐的戰略部署。

信報今天在報導中透露，夏寶龍訪港的日期已經敲定，由18日至22日，5天行程緊湊，包括到地方了解民情、與商界領袖座談，以及出席「香港國安法公布實施5週年論壇」。

值得留意的是，夏寶龍此行將會與各大學校長和校董會主席舉行閉門座談會，相信主題將圍繞如何把香港發展成為國際專上教育樞紐。

報導指出，如何把香港進一步發展成為國際專上教育樞紐，關乎香港的自身發展利益，更涉及中國國家層面的戰略考量。

報導表示，在目前複雜的國際環境下，美國總統川普不斷對高教界「開火」，令美國高教界，包括在當地做研究的學者、當地留學生和他們的家長風聲鶴唳。

相比之下，香港社會環境穩定、學術氛圍良好，生活也相對「西化」，此際若能把更多國際頂尖人才吸引來港發展、升學、做研究，不僅可為香港經濟和創科等發展注入新血，更將充實整個國家的高端人才庫。

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