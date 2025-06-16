中共政法委書記：堅決打贏涉藏反分裂鬥爭

就在歐盟抨擊大陸人權狀況，不應官方干涉達賴喇嘛繼任事宜，中共政法委書記陳文清日前在青海強調，要做好重大活動、重要時段、敏感節點安全穩定工作，堅決打贏涉藏反分裂鬥爭。

據新華社報導，陳文清上周五至周日（6月13日至15日）在青海調研。他說，青海是穩疆固藏的戰略要地，維護青海安全穩定十分重要。要全面貫徹新時代中共的治藏方略，依法管理民族宗教事務，強化應急處突準備，做好重大活動、重要時段、敏感節點安全穩定工作，堅決打贏涉藏反分裂鬥爭。

陳文清稱，要時刻繃緊反恐怖鬥爭這根弦，依法懲治宗教極端主義，強化重點地區、重點部位防範，牢牢守住不發生暴恐案事件底線。要推動落實維護社會穩定責任制，壓實屬地責任、主管監管部門責任、政法機關責任，有效防範重大涉穩風險。

陳文清還提到，要統籌發展和安全，加快推進綜治中心規範化建設，有效化解矛盾糾紛。要完整準確落實司法責任制，全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。他說，「把屁股端端地坐在老百姓的這一邊，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。」

陳文清在基層政法單位看望慰問一線幹警時，要求紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，加強政法隊伍政治、作風、能力建設，嚴格落實中央關於集中整治違規吃喝要求，嚴格落實防止中共黨員幹部違規干預執法司法、插手具體案件處理和不正當接觸交往等規定。

調研期間，陳文清在西寧出席部分省區市涉藏反分維穩工作座談會，就維護西藏和四省涉藏州縣安全穩定工作作出部署。

大陸國家主席習近平6月6日在北京中南海接受35歲的班禪額爾德尼．確吉傑布拜見。習近平表示，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教傳統，在工作上積極有為，為推動鑄牢中華民族共同體意識、系統推進宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用。

據新華社報導，班禪表示，堅定擁護中共領導、堅決維護中國統一和民族團結，承諾繼續為促進民族團結進步、系統推進宗教中國化、促進西藏現代化建設貢獻力量。

班禪喇嘛是西藏第二大精神領袖，駐錫地在西藏日喀則的扎什倫布寺，地位僅次於流亡印度的藏傳佛教精神領袖十四世達賴喇嘛。

十四世達賴喇嘛今年7月年滿90歲，屆時將公布其繼承人的細節。班禪喇嘛因將參與下一任達賴喇嘛的認證，地位尤其敏感。