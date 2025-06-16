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強化與中亞關係 習近平今赴哈薩克出席中國—中亞峰會

聯合報／ 大陸中心／即時報導
第二屆中國—中亞峰會將在哈薩克舉行，圖為首屆中國—中亞峰會2023年5月18日至19日在西安舉行時，大陸國家主席習近平在西安「大唐芙蓉園」為中亞國家元首夫婦舉行歡迎儀式和歡迎宴會。（中新社 ）
第二屆中國—中亞峰會將在哈薩克舉行，圖為首屆中國—中亞峰會2023年5月18日至19日在西安舉行時，大陸國家主席習近平在西安「大唐芙蓉園」為中亞國家元首夫婦舉行歡迎儀式和歡迎宴會。（中新社 ）

大陸國家主席習近平16日至18日將赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會。大陸外交部發言人林劍表示，這是中國—中亞峰會首次在中亞國家舉辦。習近平將發表主旨講話，同與會中亞國家領導人圍繞中國—中亞機制發展成就、框架內互利合作，以及國際和地區熱點問題等交換意見，並共同出席相關活動。

林劍稱，峰會期間，習近平還將分別同中亞國家領導人舉行會晤，對中國同中亞五國關係發展作出頂層設計。相信通過本次峰會，中國同中亞五國將進一步夯實互信基礎，凝聚合作共識，深化戰略對接，推動各領域合作提質升級，為構建更加緊密的中國—中亞命運共同體注入更多正能量。

首屆中國—中亞峰會2023年5月18日至19日在陜西省西安市舉行，為中國與中亞五國建交31年來，六國元首第一次以實體形式舉辦峰會。

此次峰會六國領導人共同簽署《中國—中亞峰會西安宣言》，並通過《中國—中亞峰會成果清單》，並決定以舉辦這次峰會為契機，正式成立中國—中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家舉辦。

峰會宣言提出，六國決心攜手構建更加緊密的中國—中亞命運共同體。中亞國家重申恪守一個中國原則。各方並一致堅決反對破壞合法政權和策動「顏色革命」，反對以任何形式和任何藉口干涉他國內政。

中國—中亞機制秘書長孫煒東16日在人民日報發表署名文章指出，在國際形勢複雜多變的當下，中國同中亞國家將持續深化團結互信，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，深入挖掘合作潛力。

文章稱，第二屆中國—中亞峰會即將在哈薩克首都阿斯塔納舉行。中國、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克六國領導人將共商中國和中亞合作發展大計，以建設中國—中亞命運共同體為「舵」，引領中國同中亞國家關係開啟高質量發展新航程。

大陸海關總署15日發布的數據顯示，今年以來，中國與中亞五國貿易規模繼續擴大，前五個月，中國對中亞五國進出口人民幣2,864.2億元，年比增長10.4%，規模創歷史同期新高。其中，中國對中亞五國出口1,881.8億元，增長5.6%；進口982.4億元，增長21%。

中國對中亞五國進出口由2013年的3,120.4億元擴大至2024年的6,741.5億元，增長116%，年均增速達7.3%，高出同期中國整體進出口年均增速2.3個百分點，雙邊經貿往來持續深化。

習近平

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