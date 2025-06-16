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馬赴海峽論壇喊「分久必合」！綠酸馬「統戰工具人」

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

前總統馬英九出席海峽論壇時喊出「分久必合」，陸委會批評馬英九呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作。在野立委質疑，陸委會同意申請又扣紅帽，想為大罷免添柴火；民進黨立委則酸，馬英九自甘淪為統戰工具人，悖離台灣主流民意。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，馬英九赴陸是為維繫兩岸交流及和平，國家前元首出境赴陸要跟陸委會申請，陸委會不該同意後又扣紅帽子，想為大罷免添柴火。

國民黨立委賴士葆說，除非直接規定兩岸不能交流，否則任何交流都應是自發性，要平常心看待、給予祝福，交流總比交戰好，也避免誤判而有風險，應該肯定。

民眾黨立委林國成表示認同，他批評，民進黨政府把對岸認定為敵國，嚴重破壞認知，「有和平才會有交流，有交流才會有和平」，所謂合久必分、分久必合也有其道理。

他說，在歷史文化與傳統方面，兩岸有不可分割的血緣關係，兩岸人民都希望和平與合作，應放下歷史爭議，「和平大家都是贏家，敵對兩岸都是輸家。」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，馬英九自甘淪為統戰工具人，成為中國統戰劇本的最佳配角，自干限縮到九二共識的一中框架，台灣本來就是主權獨立國家，馬英九說法悖離台灣主流民意，以及國民黨長期以來的說法，不僅削弱台灣人民對國民黨信任，也淪為人民罷免藍營立委的豬隊友。

民進黨立委邱志偉批評，馬英九已背棄曾經的總統身分，他如此相信大陸領導人習近平，甚至一再勤跑中國附和北京言論，應該依照「兩岸條例」第卅三條之一的合作行為進行查處。

馬英九 陸委會 海峽論壇

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