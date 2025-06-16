首度出席海峽論壇！馬英九見王滬寧 「兩岸交流避免誤判」

前總統馬英九昨日首度出席海峽論壇，他在大會上指出，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解、避免誤判，建立信任與共識。會前馬英九首度與中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧舉行「馬王會」，王滬寧讚許馬英九四度訪陸，為排除兩岸交流干擾和障礙做出表率。

陸委會昨對此回應，馬前總統身為卸任國家元首，在海峽論壇呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，陸委會深表遺憾。

馬英九昨上午出席第十七屆海峽論壇大會，他指出當前兩岸關係發展雖然還有不少艱難挑戰，但任何政治力量都無法打壓或者阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人的同根同源的自然情感。他強調，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解、避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。他也歷數金門與廈門往來互動，如金門高粱是使用福建水釀造，金門與廈門就是兩岸交流的縮影，也是一種兩岸和平的具體展現。

在海峽論壇大會前，馬英九與王滬寧首度舉行會見。馬英九強調，「中國五千年歷史，合久必分，分久必合」，台灣民眾渴望兩岸朝向和平與合作的「和合」方向。他也提及，海峽兩岸在一九九二年達成「各自以口頭聲明的方式，表達一個中國原則」的共識，符合歷史與各自法律規定，衷心期盼兩岸在「九二共識、反對台獨」基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切力量避免戰禍，共同致力振興中華。

王滬寧昨在海峽論壇大會致詞時則指出，大陸堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義，「以實際行動證明中華民族是壓不倒、壓不垮、靠得住」；王更批評台獨分裂勢力及其活動，損害國家主權和領土完整，破壞家園和平安寧，挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災害，並重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，共同維護台海的和平穩定，堅定不移推進祖國統一大業。

值得注意的是，馬英九是以「中共中央政治局常委、全國政協主席」稱呼王滬寧，並請王轉達他對中共總書記習近平的問候。陸方會見人士除王滬寧外，還有大陸國台辦主任宋濤、福建省委書記周祖翼、省長趙龍、省政協主席滕佳材、國台辦副主任潘賢掌、趙世通等；台方則有國民黨、民眾黨、新黨等政黨派員出席。