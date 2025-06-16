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福建艦海試8次服役將近 陸迎3航艦時代

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸首艘彈射型航空母艦福建艦已進行超過一年海試，大陸官媒央視十四日以「三航母（艦）時代」即將到來為題播出軍事節目，似乎預告福建艦服役日期將近。

環球網報導，福建艦是大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量八萬餘噸，是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航母。

二○二二年六月十七日，福建艦首次下水。二○二四年五月一日，福建艦第一次海試，為期八天，完成動力、電力等系統設備測試。目前已經海試八次。

據政知新媒體報導，軍事評論員魏東旭表示，大陸直接從滑躍航母（遼寧艦山東艦）到了彈射航母，而且還是電磁彈射器，目前世界上掌握相關技術的只有美國和中國大陸。三航母作戰體系的成功構建，是大陸在強軍之路上非常重要的裝備體系建設成果，體現出海洋方向的防禦能力全方位提升，也是進行積極防禦和主動防禦的最重要的海上作戰平台。擁有三艘航母，就可在三個主要方向上同時運用航母兵力。如此航母編隊本身的機動性很強，會有更為廣闊的安全縱深。

魏東旭指出，三艘航母也可進行輪換，比如一艘處於維修狀態，另外一艘航母可能待命，可隨時執行任務，還有一艘航母可能在海上進行機動部署，處於任務狀態。在航母平台運用上，永遠有後備軍、預備隊。他還說，未來在福建艦上還能看到新面孔，不僅是殲十五飛鯊，可能會有未來新一代艦載機（隱形戰機殲三五），會和新航母進行結合，構成更強的海上防禦作戰體系。

香港明報昨引述南韓朝鮮日報消息稱，福建艦近日在黃海進行艦載機起降演練。

遼寧艦 航空母艦 山東艦 央視

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