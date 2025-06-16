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中歐人權對話 歐盟指陸「基本自由」惡化

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
香港支聯會前副主席鄒幸彤被控違反港版國安法，迄今已被關押逾三年。路透
香港支聯會前副主席鄒幸彤被控違反港版國安法，迄今已被關押逾三年。路透

中國大陸和歐盟十三日舉行人權對話，歐盟對中國大陸「基本自由持續惡化」的現象表示嚴重關切，並點名呼籲北京釋放仍遭關押的壹傳媒創辦人黎智英及香港支聯會前副主席鄒幸彤。大陸方面則指出，歐盟國家存在民主自由倒退、侵犯難民移民權利、種族歧視等嚴重人權問題，要求歐方採取措施。

據歐盟委員會發布的聲明，歐盟在布魯塞爾舉行的第四十輪中歐人權對話中，指責大陸在言論自由、宗教或信仰自由、和平集會自由以及平等與反歧視權利等存在持續限制。歐方列舉多項關切，包括西藏精神領袖達賴喇嘛繼任問題中存在「政府干預」、對香港的持續打壓，以及維吾爾族和藏族維權人士遭監禁等。

歐盟還重申對中國大陸「法治侵蝕、程序正義受損和司法缺乏獨立性」的擔憂，同時也對勞動權利、強迫勞動及勞動力轉移項目表示關切。歐盟還對多名中國大陸及香港公民的人權受侵害案例表示關注，包括因促進和保護人權而被剝奪自由的人權律師丁家喜、許志永、余文生及公民記者黃雪琴、張展。歐盟並提出遭關押而音訊全無的維權律師高智晟案，同時呼籲中方無條件釋放黎智英和鄒幸彤。

據大陸外交部官網消息，中方在會上對歐方就司法程序、勞工權利、民族宗教等方面提出的指責予以駁斥。中方並稱，歐盟國家存在民主自由倒退、輕視經濟社會文化權利、侵犯難民移民權利、種族歧視、宗教仇恨、社會分化、司法不公、警察暴力等嚴重人權問題，要求歐方採取措施予以解決。

儘管中歐在對話中互有批評，但大陸外交部稱，雙方均認為此次對話坦誠、深入，有助於進一步增進了解，並表示願探討在多邊人權平台針對經濟社會文化權利及婦女和殘障人士權利保障等領域展開交流合作。

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