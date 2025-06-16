告別野蠻生長！陸半導體迎併購潮 官方政策當後盾

陸媒報導，據統計，今年以來僅大陸Ａ股半導體板塊已披露至少廿三分併購公告；若將該統計時限拉長至二○二四年，則這一規模突破五十分，涉及交易金額累計突破四千億元（人民幣，下同），逾一點六兆元台幣。分析認為大陸半導體產業逐漸告別野蠻生長期，產業各方都開始意識到整合發展的必要性。而加劇這一態勢形成的因素無疑與外部技術封鎖有關。

中國經營報十四日報導，大陸半導體市場正迎來一波前所未有的併購潮。近日，繼國科微宣布收購中芯國際旗下中芯寧波百分之九十四股權後，大陸國產算力晶片巨頭海光信息也宣布以近一一六○億元交易規模，換股吸收合併中科曙光；老牌工業ＭＣＵ（微控制器）設計企業中穎電子則宣布變更公司控制權。

更早前的三月，華大九天揭露重組預案，擬收購大陸國內領先的ＥＤＡ（電子設計自動化軟體）廠商芯和半導體百分之百股權，以進一步鞏固其ＥＤＡ工具鏈布局；而北方華創、揚傑科技等四家半導體上市公司也相繼發布併購公告，涉及設備、設計、材料等四大子產業。

ＣＨＩＰ全球測試中心中國實驗室主任羅國昭指出，大陸半導體產業經歷此前的野蠻生長期後，覆蓋上下游完整的產業圖譜已基本形成，各環節領域尋求高品質整合成為產業發展的必然結果。且這一趨勢在二○二四年大陸國家隊設立的「國家集成電路產業投資基金」（國家大基金）三期成立後變得更為明朗。

瑞達恆研究院經理王清霖直言，地緣政治壓力迫使大陸國內企業加速整合關鍵技術斷點，以應對外部技術封鎖。

他表示，在國際局勢加劇大陸半導體供應鏈風險的背景下，大陸加速補強國產產業鏈，顯然已成為保障產業安全發展的戰略選擇。

大陸官方政策為此輪併購潮提供了最直接動力，例如國務院「國九條」強調支持硬科技企業做大做強；證監會「科創板八條」推出多項有利併購重組的首創機制，隨後又發布「併購六條」等。Gartner半導體產業分析師盛陵海認為，這些政策進一步解除半導體產業內部渴求併購的阻力。