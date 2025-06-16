路透曝中美倫敦談判細節 陸未鬆綁軍用稀土

中美上周在倫敦舉行新一輪貿易談判，路透昨引述兩位了解談判詳細結果的人士稱，軍用稀土問題仍未解決，北京尚未承諾為美國軍方供應用於戰鬥機和導彈系統等裝備的特種稀土磁鐵出口許可。同時，美國仍限制大陸採購先進人工智慧（AI）晶片，理由是這些晶片具備潛在的軍用價值。

此外，兩名知情人士還透露，美國官員正考慮將上月在日內瓦達成的關稅暫停期限從八月十日再延長九十天。這顯示兩國在此之前達成全面協議的可能性不高。

中美上周在倫敦進行為期兩天的談判後，針對貿易框架達成共識，但雙方都沒有說明何謂框架，也沒有透露框架具體內容。美國總統川普隨後稱，中國大陸將預先向美國供應磁鐵和「必要稀土」，美國則同意讓大陸學生使用美國大學資源。

路透昨報導，在倫敦達成的中美貿易休戰協議並未觸及與國家安全相關的關鍵出口限制領域，這一未解決的衝突對達成更全面的協議構成威脅。

報導稱，上周談判中，中方談判代表似乎將撤銷軍用稀土磁鐵出口管制的進展，與美國長期對大陸實施的最先進AI晶片出口限制掛鉤。這意味著貿易談判出現了新的轉折，焦點議題從最初圍繞芬太尼販運、貿易順差等轉移至出口管制。

知情人士說，中方在倫敦會談中承諾將加快審批「非軍用」美國企業的稀土出口申請，目前這類申請累計已達數萬份，相關出口許可證有效期為六個月。北京還提議為可信的美企設立綠色通道，以簡化審批流程。

目前，談判取得一定初步成果。大陸稀土磁鐵製造商金力永磁十一日宣布已獲得對美國的出口許可。大陸商務部也證實稱，已批准部分合規申請。但知情人士指出，對於包括釤在內的部分軍用特種稀土，中方依然未作讓步。汽車製造商及其他行業主要使用的稀土磁鐵類型則是鏑和鋱。

據報導，美國白宮、國務院和商務部，及大陸外交部和商務部均未回覆置評請求。美國財政部長貝森特曾強調，美國不會以放寬AI晶片出口限制，換取對大陸稀土的准入。

對於中美在八月十日日內瓦協議截止前達成更多突破，中國社科院美國研究所研究員劉衛東並不樂觀。他表示，雙方暫時妥協一些關切是可能的，但貿易不平衡的問題甚至可能無法在川普任內得到解決。