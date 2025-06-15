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馬英九稱兩岸渴望「和與合」 綠委邱志偉指觸犯兩岸條例應查處

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統馬英九15日上午在出席海峽論壇大會時表示，任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九15日上午在出席海峽論壇大會時表示，任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來。記者廖士鋒／攝影

前總統馬英九參與海峽論壇稱，中國五千年歷史合久必分，分久必合，兩岸渴望「和與合」。民進黨立委邱志偉批評，馬英九已背棄曾經的總統身分，他如此相信大陸領導人習近平，甚至一再勤跑中國附和北京言論，應該依照「兩岸條例」第33條之1的合作行為進行查處。

邱志偉認為，馬英九說「台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向」，但馬英九自己曾經說過，台灣前途應該要由台灣人民自己決定，怎麼現在變成幫台灣人民決定要被中國併吞了呢？

他說，如果要「合」才能換到「和」，難道是要台灣變成香港？這種虛假的和平，實質就是併吞中華民國。

邱志偉說，馬英九這次又說，「習總書記對兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓我印象深刻」這幾乎彷彿變成馬英九與習近平的通關密語，只是要成全馬英九個人的政治利益，卻混淆國際社會對台灣的理解。

邱志偉直言，習近平如果有為和平努力，軍機軍艦繞台、舉行環台軍演，難道不是習近平的決策嗎？如果馬英九這麼相信習近平，套一句國民黨前主席吳敦義的話，馬英九不如直接搬去中國，徹底相信習近平就好，不要拖累台灣2300萬人民。

邱志偉認為，綜合馬英九執意到中國出席官方的統戰活動，附和北京支持併吞台灣、相信習近平等語，都比許多藝人、媒體更為嚴重，應該依照「兩岸條例」第33條之1查處。他認為馬英九一再以基金會活動來掩人耳目，發表各種親中通關密語，實際上就是與北京的黨政軍合作打壓台灣。

最後，邱志偉認為，從馬英九的多次定調來看，九二共識現在就是支持中國併吞台灣，如果國民黨繼續支持九二共識，注定遭到主流民意的唾棄。馬英九出席海峽論壇，更只會讓台灣人民蒙羞，奉勸曾經擔任總統的馬英九適可而止，不要繼續在當統戰棋子還樂此不疲。

馬英九 邱志偉 習近平

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