強調中國式現代化...習近平談「十五五」規劃：將著眼科技突破

央視新聞報導，6月16日出版的第12期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記習近平的文章《用中長期規劃指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》，強調用「中長期規劃」指導經濟社會發展的重要性，明確指出五年規劃在中共治國體系中的戰略地位，並宣示「十五五」規劃將著眼科技突破、國力提升等，強調以中國式現代化為戰略主軸，透過頂層設計推動經濟社會發展，實現強國建設與民族復興。

新華社指出，上述文章是習近平2015年10月至2025年4月期間有關重要論述的節錄。文章指出，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。

文章提到，新中國成立不久，中共就提出建立社會主義現代化國家的目標。從第一個五年計畫到第十四個五年規​​劃，一以貫之的主題是把我國建設成為社會主義現代化國家。在這個過程中，中共對建立社會主義現代化國家在認識上不斷深入、在戰略上不斷成熟、實踐上不斷豐富，加速了中國現代化發展進程。

文章稱，中國式現代化是分階段、分領域推進的，實現各階段發展目標、落實各領域發展策略同樣需要進行頂層設計。要深刻洞察世界發展大勢，準確掌握人民群眾的共同願望，深入探索經濟社會發展規律，使制定的規劃和政策體系體現時代性、把握規律性、富於創造性，做到遠近結合、上下貫通、內容協調。

文章指出，好的方針政策和發展規劃都應該順應人民意願、符合人民所思所盼，從群眾中來、到群眾中去。五年規劃編制涉及經濟社會發展方方面面，同人民群眾生產生活息息相關，需要把加強頂層設計和堅持問計於民統一起來，把社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗充分吸收到規劃編制中來。

文章強調，規劃「十五五」時期經濟社會發展，必須準確掌握「十五五」時期的階段性要求，著眼於強國建設、民族復興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，一個領域一個領域合理確定目標任務、提出思路舉措。對各方面的目標任務，要深入分析論證，確保科學精準、能如期實現。

文章最後還指，要統籌策劃，把握關鍵性、決定性因素，掌握好節奏和進度，注重鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益，與整體目標保持取向一致性。各地區編制本地區規劃要結合實際，實事求是，提升規劃執行力和落實力。